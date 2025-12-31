Fenomen spectaculos, surprins în Delta Dunării. Pescarii au rămas surprinși
Fenomen spectaculos, surprins în Delta Dunării. Peștele autohton a intrat la iernat, din cauza temperaturii scăzute a apei.
Aproape de mal, într-o groapă acoperită de crengi, pescarii au găsit sute de exemplare de caras și ciortan.
Din cauza nivelului scăzut al Dunării, puietul a devenit o pradă sigură pentru păsări. Acum, a fost eliberat în larg. În această perioadă, peștele are imunitatea scăzută și se hrănește mai puțin.
Corespondent PROTV: „O mănâncă păsările degeaba. Se urcă pe mal, dar nu pleacă.”
Sursa: Pro TV
Etichete: delta dunarii, pescari,
Dată publicare:
31-12-2025 09:54