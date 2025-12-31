Fenomen spectaculos, surprins în Delta Dunării. Pescarii au rămas surprinși

Fenomen spectaculos, surprins în Delta Dunării. Peștele autohton a intrat la iernat, din cauza temperaturii scăzute a apei.

Aproape de mal, într-o groapă acoperită de crengi, pescarii au găsit sute de exemplare de caras și ciortan.

Din cauza nivelului scăzut al Dunării, puietul a devenit o pradă sigură pentru păsări. Acum, a fost eliberat în larg. În această perioadă, peștele are imunitatea scăzută și se hrănește mai puțin.

Corespondent PROTV: „O mănâncă păsările degeaba. Se urcă pe mal, dar nu pleacă.”

