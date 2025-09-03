Român bătut în Cluj pentru că e de etnie maghiară. Victima dă vina pe instigarea liderului AUR Dan Tanasă

03-09-2025 | 11:51
masina politie
IPJ Cluj

Un cetățean român a fost bătut în Cluj pentru că vorbea limba maghiară, iar victima dă vina pe instigarea liderului AUR Dan Tanasă împotriva străinilor. Cazul este șocant, deoarece zona este cunoscută pentru buna conviețuire între etnii.

autor
Cristian Anton

Un bărbat vorbind limba maghiară a fost atacat într-un magazin din Floreşti, o suburbie a oraşului Cluj-Napoca. Poliţia Română a deschis din oficiu o anchetă în acest caz, suspectând incitarea la violenţă, ură şi discriminare, scrie agenția maghiară Hirado, care citează portalul de ştiri transilvănean Maszol.

Incidentul a fost raportat prima dată luni pe baza relatării victimei. Bărbatul maghiar a declarat că se afla într-un magazin de legume şi fructe din Floreşti, când un bărbat român l-a atacat şi l-a agresat după ce l-a auzit vorbind în maghiară cu soţia sa. Potrivit victimei, agresorul l-a numit „bozgor” şi i-a spus că „nu are ce căuta în această ţară”.

Poliţia judeţului Cluj a declarat că a deschis din oficiu o anchetă în acest caz, sub suspiciunea de incitare la violenţă, ură şi discriminare.

Potrivit articolului, incidentul a provocat stupoare în comuna multietnică, unde în ultimii ani s-au mutat din Cluj-Napoca multe familii tinere, atât române, cât şi maghiare. Victima a subliniat că s-a născut în Transilvania şi este cetăţean român de etnie maghiară.

Doi muncitori asiatici, bătuți după incitarea liderului AUR Dan Tanasă

Bărbatul a spus că atacul ar putea avea legătură cu apelul lansat de Dan Tanasă, deputat AUR, împotriva persoanelor de alte etnii.

Politicianul de opoziţie şi-a încurajat susţinătorii pe pagina sa de socializare să nu accepte coletele pe care le-au comandat dacă nu sunt livrate de un curier român, „pentru a nu încuraja importul de muncitori asiatici şi africani necalificaţi”, scrie sursa citată.

Consiliul Naţional Antidiscriminare a deschis din oficiu o anchetă cu privire la declaraţiile purtătorului de cuvânt al AUR, care a intentat zeci de procese împotriva utilizării publice a simbolurilor comunităţii maghiare.

Săptămâna trecută, pe 26 august, doi muncitori asiatici au fost agresaţi, la Bucureşti şi la Cluj-Napoca. Agresorul din Capitală, un cetăţean român în vârstă de 20 de ani, şi-a numit victima „intrus” şi „negru”, somându-l să se întoarcă în ţara sa natală.

Cauza incidentului din Cluj-Napoca ar putea fi hărţuirea sexuală – potrivit declaraţiei avocatului care îl apără pe agresor. Conform avocatului, doi muncitori nepalezi au hărţuit-o pe sora şi pe partenera autorului agresiunii.

Poliţia Română a deschis dosare penale în ambele cazuri, iar agresorii se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

Apel către cetățenii români după atacul asupra livratorului asiatic, în București. 5 mil. de români lucrează în străinătate

Sursa: StirilePROTV

