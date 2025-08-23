Ilie Bolojan: Ziua de 23 august ne amintește că ura și violența nu trebuie să devină niciodată o politică de stat

23-08-2025 | 15:01
Bolojan
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj sâmbătă, cu prilejul Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului şi Nazismului și Zilei Naţionale a Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului.

autor
Claudia Alionescu

Mai exact, el a precizat că această zi ne aminteşte un adevăr esenţial.

Intoleranţa, ura, abuzurile şi violenţa nu pot fi niciodată prezentate ca soluţii şi nu trebuie niciodată ridicate la rang de politică de stat.

În urmă cu 86 de ani, la 23 august 1939, a fost semnat odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărţită între cele două regimuri totalitare – nazism şi comunism – conduse de Hitler şi Stalin. Această dată rămâne un simbol al cinismului şi brutalităţii cu care aceste regimuri au distrus destine, au devastat comunităţi şi au călcat în picioare libertatea. Totalitarismele secolului trecut au adus crime în masă, deportări, foamete şi teroare, iar memoria acestor orori trebuie păstrată vie”, afirmă şeful Executivului.

Conştientizând tragediile enorme provocate de aceste regimuri şi asumând adevărul istoric, avem datoria să construim o societate dreaptă, puternică şi cu adevărat europeană, consideră Bolojan.

Această zi ne aminteşte că intoleranţa, ura, abuzurile şi violenţa nu pot fi niciodată prezentate ca soluţii şi nu trebuie niciodată ridicate la rang de politică de stat. Trebuie să vorbim deschis despre trecut, să îl înţelegem şi să învăţăm lecţiile lui, astfel încât libertatea, respectul şi demnitatea oamenilor să rămână valori fundamentale ale României de astăzi”, conchide prim-ministrul.

Sursa: News.ro

Etichete: nazism, mesaj, ilie bolojan,

Dată publicare: 23-08-2025 14:47

Premierul Ilie Bolojan a evocat simbolismul zilei de 23 august, în timpul vizitei de sâmbătă din Republica Moldova, vorbind despre necesitatea depășirii definitive a moștenirii sovietice.

