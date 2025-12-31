Ce bugete au avut românii pentru petrecerea de Revelion. ”Cine nu bea, pleacă acasă”

Au mai rămas câteva ore din acest an, iar printre rafturile magazinelor vedem deja cum va arăta ultima noapte din 2025.

Tineri cu coșuri pline și liste digitale se grăbesc spre cabane, în timp ce alții pregătesc Revelionul acasă, cu meniuri atent gândite.

Stocurile s-au epuizat la piftie și blat de tort. Iar pentru nopți lungi și dimineți târzii, cei interesați cumpără băuturi alcoolice, sucuri, citrice și murături.

”- Ce urmează pe lista priorităților? Băutură, multă apă, e foarte important să rămânem hidratați, e un alt sfat, e foarte important, mâncărică, facem un grătărel. Voia bună era cea mai importantă.

- Cine gătește grătărelul?

- Bărbații.

- Și fetele ce fac?

- Se aranjează”.

Livia are 23 de ani și împreună cu prietenii ei va dansa de Revelion la o cabană din Câmpina. Nu au un buget stabilit, dar speră să se încadreze în 300 de lei de persoană.

Doi pași mai în față găsim un grup de tineri care vor petrece Revelionul acasă la unul dintre ei. Sunt 16 și au lista făcută.

”Avem 500 de lei pentru mâncare, 500 de lei pentru artificii, avem o vodkă mare, 3 sticle de wiskey, 4-5 baxuri de vin, 2 sticle de rom, sucuri și mai luăm pe aici ce mai vedem. E prea mult suc”.

”- Care e prima regulă care nu se încalcă?

- Părerea mea, să păstrăm bonurile. A doua: se bea cu limită.

- A treia?

- Cine nu bea, pleacă acasă. A patra… să nu ne certăm între noi”.

Și acești prieteni care vor petrece în locuința părinților au reguli.

”Să nu deranjăm vecinii, să nu distrugem apartamentul și să nu dăm foc la casă, de preferat”.

Cum magazinele au program scurt, s-au făcut cumpărăturile principale.

”Suntem aproximativ 10 persoane și ne-am organizat cam cine ce vrea, am făcut poll pe WhatsApp și am votat acolo”.

”- Ținuta? S-a stabilit cum se vine îmbrăcat?

- Nu, poate să vină și în chiloți dacă vor”.

Alții mai comozi stau acasă. Andreea, de pildă, va fi gazdă pentru doi prieteni cu un copil. Bugetul de cumpărături cu tot cu vin alb a ajuns la 1.000 de lei.

Valoarea medie a unui coș de cumpărături a fost de 500 de lei

Andreea: ”La noi băieții gătesc și au în plan așa: andive cu cremă de brânză și semințe de rodie, o spumă de fois gras, icre de manciuria, tartar de ton, apoi o să trecem la creveți în unt, usturoi și vin și apoi o friptură de vită cu salată”.

Așadar, lista de cumpărături a fost lungă.

Corespondent ProTV: ”În doar 4 ore, toate aceste case de marcat au eliberat nu mai puțin de 1.500 de bonuri, iar valoarea medie a unui coș de cumpărături este de aproximativ 500 de lei. Într-o singură zi se vând peste 18.000 de sticle de alcool și peste 130.000 de sticle de apă și suc. Iar la rafturi, stocurile s-au epuizat la tot ce înseamnă piftie, blat de tort, frișcă, carne de porc și burtă de vită”.

Plasele cu toate cumpărăturile au ajuns și la destinație. Câțiva tineri au dat din mână în mână mâncarea și băutura și au aranjat totul în frigidere. Vor petrece următoarele 4 zile la o cabană în Dealul Negru din Munții Măgura, unde peisajul este superb. Au dat fiecare 2.000 de lei.

”În noaptea de Revelion păstrăv cu mălai la cuptor și cartofi, aici e un jacuzzi, o saună și un ciubăr cu apă sărată”.

Pregătirile sunt aproape terminate și într-o cabană din Bucovina.

”Am venit să petrecem Revelionul în Bucovina, suntem 10 persoane, părinți, bunici și copii, a și nins”.



