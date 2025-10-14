Epuizați de așteptare, credincioșii au plâns de emoție la Sfânta Parascheva. ”Mă rog pentru mama mea, să o mai am lângă mine”

Cel mai mare pelerinaj ortodox de la noi a atins marți punctul culminant, odată cu ziua în care este prăznuită Cuvioasa Parascheva. Peste 30.000 de credincioși au participat dimineață la liturghia oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iași.

După ce au stat și peste 12 ore în picioare, oamenii au trecut pe la racla cu moaștele Cuvioasei. Potrivit organizatorilor, peste 170.000 de pelerini s-au închinat până acum Sfintei Parascheva.

Esplanda de lângă catedrala mitropolitană a fost plină ochi de credincioși veniți din toată țara la Sfânta Liturghie, oficiată de peste 30 de preoți, din șase țări.

O mamă și fiica ei s-au îmbrățișat, în emoția slujbei.

”Fiica: Am venit să ne închinăm la Sfânta Parascheva, e ocrotitoarea noastră de suflet. E ceva aparte, nu vezi ceva așa ceva în fiecare zi.

Mama: Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus aici. Suntem bucuroși, suntem fericiți că am venit la slujbă să ne rugăm pentru sănătate și pentru copii”.

Femeie: ”Nu sunt cuvinte să exprim starea sufletească pe care o avem- liniște, bucurie”.

Femeie: ”E foarte bine, frumos, îmi da viață! Și sunt parcă mai lucidă, mai bine. Sănătate mie, la copii, la toată lumea pace și liniște în țară. Asta dorim”.

În tot acest timp, rândul către racla cu moaștele Cuvioasei a fost mai lung ca niciodată, pentru că e zi de hram. Cele doar câteva zeci de secunde pe care credincioșii le petrec la raclă îi fac să lăcrimeze de bucurie.

Femeie: ”Sunt mamă de patru copii și aici mi-am dat seama cât de importantă este dragostea unei mame. Mama dăruiește viață. Și am venit cu gânduri de mulțumire și recunoștință”.

”Femeie, plângând: Sunt emoții foarte mari sunt și plăcute.

Reporter: Pentru cine vă rugați?

Femeie: Pentru mama mea. E în vârstă.

Reporter: Ce vă doriți pentru ea?

Femeie: Să o mai am lângă mine. Se simte o putere extraordinară”.

O femeie a venit special din Italia, ca să se închine la Sfânta Parascheva.

”Reporter: Aveți lacrimi în ochi.

Femeie: De bucurie. Că am reușit să ajungem la Sfânta Cuvioasa e o mare bucurie”.

Credincioșii nu se mai dădeau duși de la Sfânta Parascheva

Doi soți au venit din București, cu tot cu câinele familiei. Au stat la rând împreună, în noapte, peste 12 ore.

”El: N-am avut cu cine să lăsăm acasă și a trebuit să luăm cu noi. A stat cuminte.

Reporter: Cum a fost așteptarea?

Ea: Greu.

Reporter: Ați stat în picioare toată noaptea.

Ea: Da.

El: Și domnișoara Luna tot în picioare a stat”.

Printre pelerini, au fost până acum peste 400 de cazuri în care oamenii au avut nevoie de îngrijiri medicale. 32 au ajuns la spital.

La o oră după Sfânta Liturghie, mulți dintre cei peste 30.000 de credincioși care au luat parte la ea erau încă în preajma mitropoliei.

Oamenii spun că această zi specială le aduce liniște, bucurie și multă speranță în suflete. Se simt fericiți după ce s-au închinat la moaștele Cuvioasei și speră că rugăciunile lor să îi întărească pe cei suferinzi, de acasă.

După slujbă, oamenii au fost la masa pelerinilor, unde s-au împărțit peste 60.000 de sarmale. În tot acest timp, la rândul către racla cu moaștele Sfintei au fost constant 18.000 de pelerini. Iar oamenii continuă să vină, încurajați și de soarele apărut marți, după zile în șir de ploi.

