Epuizați de așteptare, credincioșii au plâns de emoție la Sfânta Parascheva. ”Mă rog pentru mama mea, să o mai am lângă mine”

Stiri Sociale
14-10-2025 | 13:39
×
Codul embed a fost copiat

Cel mai mare pelerinaj ortodox de la noi a atins marți punctul culminant, odată cu ziua în care este prăznuită Cuvioasa Parascheva. Peste 30.000 de credincioși au participat dimineață la liturghia oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iași.  

autor
Elena Bejinaru

După ce au stat și peste 12 ore în picioare, oamenii au trecut pe la racla cu moaștele Cuvioasei. Potrivit organizatorilor, peste 170.000 de pelerini s-au închinat până acum Sfintei Parascheva.

Esplanda de lângă catedrala mitropolitană a fost plină ochi de credincioși veniți din toată țara la Sfânta Liturghie, oficiată de peste 30 de preoți, din șase țări.

O mamă și fiica ei s-au îmbrățișat, în emoția slujbei.

Fiica: Am venit să ne închinăm la Sfânta Parascheva, e ocrotitoarea noastră de suflet. E ceva aparte, nu vezi ceva așa ceva în fiecare zi.

Citește și
parascheva
Peste 150.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. „N-am cunoscut student care să nu o iubească”

Mama: Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus aici. Suntem bucuroși, suntem fericiți că am venit la slujbă să ne rugăm pentru sănătate și pentru copii”.

Femeie: ”Nu sunt cuvinte să exprim starea sufletească pe care o avem- liniște, bucurie”.

Femeie: ”E foarte bine, frumos, îmi da viață! Și sunt parcă mai lucidă, mai bine. Sănătate mie, la copii, la toată lumea pace și liniște în țară. Asta dorim”.

În tot acest timp, rândul către racla cu moaștele Cuvioasei a fost mai lung ca niciodată, pentru că e zi de hram. Cele doar câteva zeci de secunde pe care credincioșii le petrec la raclă îi fac să lăcrimeze de bucurie.

Femeie: ”Sunt mamă de patru copii și aici mi-am dat seama cât de importantă este dragostea unei mame. Mama dăruiește viață. Și am venit cu gânduri de mulțumire și recunoștință”.

Femeie, plângând: Sunt emoții foarte mari sunt și plăcute.

Reporter: Pentru cine vă rugați?

Femeie: Pentru mama mea. E în vârstă.

Reporter: Ce vă doriți pentru ea?

Femeie: Să o mai am lângă mine. Se simte o putere extraordinară”.

O femeie a venit special din Italia, ca să se închine la Sfânta Parascheva.

Reporter: Aveți lacrimi în ochi.

Femeie: De bucurie. Că am reușit să ajungem la Sfânta Cuvioasa e o mare bucurie”.

Credincioșii nu se mai dădeau duși de la Sfânta Parascheva

Doi soți au venit din București, cu tot cu câinele familiei. Au stat la rând împreună, în noapte, peste 12 ore.

El: N-am avut cu cine să lăsăm acasă și a trebuit să luăm cu noi. A stat cuminte.

Reporter: Cum a fost așteptarea?

Ea: Greu.

Reporter: Ați stat în picioare toată noaptea.

Ea: Da.

El: Și domnișoara Luna tot în picioare a stat”.

Printre pelerini, au fost până acum peste 400 de cazuri în care oamenii au avut nevoie de îngrijiri medicale. 32 au ajuns la spital.

La o oră după Sfânta Liturghie, mulți dintre cei peste 30.000 de credincioși care au luat parte la ea erau încă în preajma mitropoliei.

Oamenii spun că această zi specială le aduce liniște, bucurie și multă speranță în suflete. Se simt fericiți după ce s-au închinat la moaștele Cuvioasei și speră că rugăciunile lor să îi întărească pe cei suferinzi, de acasă.

După slujbă, oamenii au fost la masa pelerinilor, unde s-au împărțit peste 60.000 de sarmale. În tot acest timp, la rândul către racla cu moaștele Sfintei au fost constant 18.000 de pelerini. Iar oamenii continuă să vină, încurajați și de soarele apărut marți, după zile în șir de ploi. 

Peste 150.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. „N-am cunoscut student care să nu o iubească”

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, pelerini, rugaciune, credinciosi, Sfânta Parascheva,

Dată publicare: 14-10-2025 13:37

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Sfânta Parascheva – povestea, „minunile” și tot ce trebuie să știi despre sărbătoarea de pe 14 octombrie
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva – povestea, „minunile” și tot ce trebuie să știi despre sărbătoarea de pe 14 octombrie

Sfânta Parascheva, sărbătoarea care pică anual pe 14 octombrie, aduce în prim-plan viața faptele sfintei, tradițiile care se păstrează de secole și semnificația religioasă a acestei zile importante în calendarul ortodox.

Peste 150.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. „N-am cunoscut student care să nu o iubească”
Stiri Diverse
Peste 150.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. „N-am cunoscut student care să nu o iubească”

Ne aflăm în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Tot mai mulți oameni sosesc la Catedrala Mitropolitană din Iași unde se află moaștele Cuvioasei.

Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

Sfânta Parascheva 2025 marchează sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, celebrată anual cu pelerinaje, slujbe și tradiții care păstrează vie credința și devoțiunea credincioșilor.

„Calea Sfinților”, la Iași. Peste 27.000 de credincioși au însoțit racla Sfintei Parascheva pe străzile orașului
Stiri actuale
„Calea Sfinților”, la Iași. Peste 27.000 de credincioși au însoțit racla Sfintei Parascheva pe străzile orașului

Suntem în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva și tot mai mulți pelerini ajung la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află moaștele cuvioasei.  

Peste 100.000 de pelerini la Iași: credincioșii au așteptat peste 12 ore pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
Peste 100.000 de pelerini la Iași: credincioșii au așteptat peste 12 ore pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva

Peste 100.000 de pelerini au trecut azi-noapte pe la racla Sfintei Parascheva de la Iași.

Recomandări
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”
Stiri actuale
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează
Stiri Educatie
Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28