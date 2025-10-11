Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

Stiri Sociale
11-10-2025 | 19:17
În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

autor
Elena Bejinaru,  Iulia Ciuhu

Această călătorie a credinței, speranței și iubirii s-a întins pe cinci kilometri. Văzută de sus, coloana de oameni este impresionantă. Pelerinii spun că au reușit să-și îndeplinească și în acest an dorința de a o sărbători pe Ocrotitoarea Moldovei.

Corespodent Știrile ProTV: Sunt zeci de mii de pelerini pe acest culoar, care depășeste 5 kilometri. Cei care s-au așezat la rând acum, au peste 25.000 de oameni în fața lor, deci vor avea de așteptat peste 10 ore, ca să ajungă la raclă. În mulțime sunt atât adulți cât și copii sau vârstnici.

Peste 80.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei

Deși ploaia s-a oprit, vremea a fost în continuare rece. O încercare în plus pentru credincioși.

Fetiță: Să nu îmi mai fie frică de animale, de câini, pisici, șerpi. Nu vreau să-mi mai fie frică că în viitor o să fiu mare.

Această femeie din Vrancea a venit împreună cu cei doi copii ai ei, de 6 și 9 ani.

Femeie: Am venit înarmati cu putere și răbdare. Apă, fructe, sandvișuri. Ne mai odihnim aici pe bordurile acestea și mergem înainte.

Dorințele celor mici sunt înduioșătoare.

Copil: Bunica. Să trăiască mai mult. Să traiasca mai mult și cât ar da Dumnezeu!

Până acum s-au închinat la raclă peste 80 de mii de pelerini.

Lucian Apopei, director comunicare Mitropolia Moldovei și Bucovinei: Rândul de închinare se întinde pe o distanță cum nu știu să fi văzut vreodată până acum, ei nu vin ținând cont de vremea de afară, ci de credința pe care o au și dragostea pe care o manifestă pentru sfânta lor dragă.

Azi-noapte, umbrele și hainele groase le-au fost de mare folos celor care au stat câte 4-5 ore în picioare. Oamenii au primit ceai cald și mâncare.

În primele trei zile de pelerinaj, peste 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Nouă au ajuns chiar în spital.

Corespondent Știrile ProTV: În apropierea baldachinului, pelerinii cu fețele obosite, extenuați după orele lungi de așteptare, trăiesc brusc o stare de intensă bucurie. Oamenii au așteptat nu mai puțin de 10 ore la rând. Au înaintat încet, ghidați de jandarmii, prezenți la fiecare pas. Alți peste 1.300 de preoți și voluntari ai Mitropoliei s-au mobilizat, împart ceai cald pelerinilor și îi îndrumă la nevoie. Nu departe este instalat și un cort al celor de la SMURD, unde pelerinii pot primi îngrijiri medicale, în cazul în care oboseala își spune cuvântul. Mâine seara la Iași vor ajunge cu avionul moaștele Sfântului Grigorie Palama, din Salonic. Un sobor impresionant de preoți va porni cu moaștele celor doi mari sfinți ai ortodoxiei într-o procesiune pe străzile orașului. 

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-10-2025 19:16

