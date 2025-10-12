Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

Sâmbătă noapte, au ajuns în România și moaștele Sfântului Grigorie Palama, fost arhiepiscop al Salonicului. Vor fi purtate în procesiune, împreună cu cele ale Cuvioasei.

La Iași, inclusiv coada de autobuze care a adus pelerini din toată țara a fost interminabilă.

Reporter: „Știți că veți aștepta peste 10 ore?”

Femeie: „Nu e nimic! Acum un an am stat 15 ore!”

La rând s-au așezat și mulți tineri, sosiți în grupuri sau cu părinții. Au cerințe speciale pentru Cuvioasa Parascheva.

Tânără: „Într-o lună dau probele pentru poliție și mi-ar prinde bine puțin ajutor de acolo de sus”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Punctul culminant pentru pelerini, după 10 ore petrecute la rând, îl reprezintă acest moment, când ajung în curtea mitropoliei. Aici sunt întâmpinați de preoții care îi binecuvântează. Apoi se vor îndrepta spre racla cu sfintele moaște, finalul acestui drum al credinței”/

Tânără: „A venit să mă rog pentru familia mea, pentru reușitele mele. Să mă ajute să termin facultatea cu bine”.

Femeie: „Am plecat de la 12 noaptea, am ajuns la 4. Ne-a și plouat, dar cu credință în Sfântă ne-a ajutat și am ajuns”.

Femeie: „Pentru sănătate la toată lumea și la toți dușmanii. La toți dușmanii le doresc sănătate și numai bucurie și numai bine, să ne fie cât mai bine și înțelegere între noi”.

Femeie: „Am stat și pe ploaie. Mi-a ajutat la fată cu facultatea, la mine la serviciu, la nepoțeii la școală, tot ce cer mi se îndeplinește”.

Fluxul neîntrerupt de pelerini

Fluxul de pelerini a fost neîntrerupt și sâmbătă noapte. Obosiți, dar plini de emoții, mulți au ieșit cu lacrimi în ochi de la baldachinul Sfintei.

Reporter: „Ce v-a motivat să continuați?”

Femeie: „Am avut un an greu și am avut nevoie de acest miracol”.

Femeie: „Slavă lui Dumnezeu că am ajuns cu bine după 12 ore. Suntem emoționați și obosiți.”

Câțiva s-au oprit să se fotografieze.

Tânăr: „Mă simt plin de viață chiar dacă am stat 12 ore ca să ajung, mă simt ca dimineață.”

Reporter: „Și poza cui o trimiți?”

Tânăr: „Părinților și prietenilor.”

Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung pe Aeroportul din Iași

După miezul nopții, pe Aeroportul din Iași au ajuns și moaștele Sfântului Grigorie Palama.

Este singura zi din an când racla cu moaștele Sfintei Parascheva este scoasă din Mitropolie. Sâmbătă seară, lângă ele au fost așezate și cele ale unui mare teolog ortodox, Sfântul Grigorie Palama.

Este un sobor impresionant, de 50 de preoți, condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și cel al Salonicului, care vor purta pe străzile din centrul Iașiului moaștele celor doi mari sfinți ai ortodoxiei.

Traseul se întinde pe o distanță de doi km, iar echipajele de jandarmi sunt și ele prezente, la fiecare pas. În față, militarii defilează cu torțele aprinse, nu departe de soborul de maici care bat toaca. Sunt urmați de mii de pelerini și localnici pe străzile, pe care circulația a fost blocată, special pentru acest eveniment.

La finalul procesiunii, moaștele vor fi așezate înapoi în baldachin, pentru ca ceilalți să se închine la moaște.

