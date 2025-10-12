Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Stiri actuale
12-10-2025 | 19:18
×
Codul embed a fost copiat

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

autor
Elena Bejinaru

Sâmbătă noapte, au ajuns în România și moaștele Sfântului Grigorie Palama, fost arhiepiscop al Salonicului. Vor fi purtate în procesiune, împreună cu cele ale Cuvioasei.

La Iași, inclusiv coada de autobuze care a adus pelerini din toată țara a fost interminabilă.

Reporter: „Știți că veți aștepta peste 10 ore?”

Femeie: „Nu e nimic! Acum un an am stat 15 ore!”

Citește și
coada sf parascheva
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

La rând s-au așezat și mulți tineri, sosiți în grupuri sau cu părinții. Au cerințe speciale pentru Cuvioasa Parascheva.

Tânără: „Într-o lună dau probele pentru poliție și mi-ar prinde bine puțin ajutor de acolo de sus”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Punctul culminant pentru pelerini, după 10 ore petrecute la rând, îl reprezintă acest moment, când ajung în curtea mitropoliei. Aici sunt întâmpinați de preoții care îi binecuvântează. Apoi se vor îndrepta spre racla cu sfintele moaște, finalul acestui drum al credinței”/

Tânără: „A venit să mă rog pentru familia mea, pentru reușitele mele. Să mă ajute să termin facultatea cu bine”.

Femeie: „Am plecat de la 12 noaptea, am ajuns la 4. Ne-a și plouat, dar cu credință în Sfântă ne-a ajutat și am ajuns”.

Femeie: „Pentru sănătate la toată lumea și la toți dușmanii. La toți dușmanii le doresc sănătate și numai bucurie și numai bine, să ne fie cât mai bine și înțelegere între noi”.

Femeie: „Am stat și pe ploaie. Mi-a ajutat la fată cu facultatea, la mine la serviciu, la nepoțeii la școală, tot ce cer mi se îndeplinește”.

Fluxul neîntrerupt de pelerini

Fluxul de pelerini a fost neîntrerupt și sâmbătă noapte. Obosiți, dar plini de emoții, mulți au ieșit cu lacrimi în ochi de la baldachinul Sfintei.

Reporter: „Ce v-a motivat să continuați?”

Femeie: „Am avut un an greu și am avut nevoie de acest miracol”.

Femeie: „Slavă lui Dumnezeu că am ajuns cu bine după 12 ore. Suntem emoționați și obosiți.”

Câțiva s-au oprit să se fotografieze.

Tânăr: „Mă simt plin de viață chiar dacă am stat 12 ore ca să ajung, mă simt ca dimineață.”

Reporter: „Și poza cui o trimiți?”

Tânăr: „Părinților și prietenilor.”

Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung pe Aeroportul din Iași

După miezul nopții, pe Aeroportul din Iași au ajuns și moaștele Sfântului Grigorie Palama.

Este singura zi din an când racla cu moaștele Sfintei Parascheva este scoasă din Mitropolie. Sâmbătă seară, lângă ele au fost așezate și cele ale unui mare teolog ortodox, Sfântul Grigorie Palama.

Este un sobor impresionant, de 50 de preoți, condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și cel al Salonicului, care vor purta pe străzile din centrul Iașiului moaștele celor doi mari sfinți ai ortodoxiei.

Traseul se întinde pe o distanță de doi km, iar echipajele de jandarmi sunt și ele prezente, la fiecare pas. În față, militarii defilează cu torțele aprinse, nu departe de soborul de maici care bat toaca. Sunt urmați de mii de pelerini și localnici pe străzile, pe care circulația a fost blocată, special pentru acest eveniment.

La finalul procesiunii, moaștele vor fi așezate înapoi în baldachin, pentru ca ceilalți să se închine la moaște.

Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, credinciosi, Sfânta Parascheva, pelerinaj sfanta parascheva,

Dată publicare: 12-10-2025 19:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
Peste 100.000 de pelerini la Iași: credincioșii au așteptat peste 12 ore pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
Peste 100.000 de pelerini la Iași: credincioșii au așteptat peste 12 ore pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva

Peste 100.000 de pelerini au trecut azi-noapte pe la racla Sfintei Parascheva de la Iași.

Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”
Stiri Sociale
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Cum a răspuns o studentă la întrebarea de ce vine o tânără la Sfânta Parascheva. La raclă au ajuns pelerini de pretutindeni
Stiri actuale
Cum a răspuns o studentă la întrebarea de ce vine o tânără la Sfânta Parascheva. La raclă au ajuns pelerini de pretutindeni

Chiar dacă a plouat continuu la Iași, peste două mii de credincioși s-au închinat moaștelor Sfintei Parascheva, în prima noapte de pelerinaj.

Îmbulzeală la racla cu moaștele Sfintei Parascheva din Iași. Credincioșii au stat ore în șir la rând, în frig și ploaie
Stiri Sociale
Îmbulzeală la racla cu moaștele Sfintei Parascheva din Iași. Credincioșii au stat ore în șir la rând, în frig și ploaie

  Cel mai mare pelerinaj ortodox din țară a început oficial miercuri dimineață, în capitala Moldovei. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul din curte.

Recomandări
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”
Romania, te iubesc!
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă și este o realitate pe care o vedem tot mai des.

Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim
Stiri Sociale
Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, consideră că toți românii, fie ei bărbați sau femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. MApN va începe din 2026 programe speciale de instruire în acest sens.

 

Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar

Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că va face tot ceea ce este posibil pentru ţară şi pentru Oradea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28