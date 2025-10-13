Peste 150.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. „N-am cunoscut student care să nu o iubească”

Ne aflăm în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Tot mai mulți oameni sosesc la Catedrala Mitropolitană din Iași unde se află moaștele Cuvioasei.

De la începutul pelerinajului, au trecut pe la raclă plini de speranță 150.000 de credincioși. Duminică seară, aproape 30.000 au participat la o procesiune impresionantă pe străzile din centrul orașului.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost purtată pe un traseu de doi kilometri, în procesiunea „Calea Sfinților".

Corespondent Știrile PRO TV: „Este singura dată din an când Cuvioasa Parascheva este scoasă din Mitropolie. Chiar în acest moment este înconjurată de militari, cu torțe aprinse, iar în urma noastră sunt mii de pelerini”.

Femeie: „O încărcătură atât de emoționantă, încât nu am cuvinte”.

Bărbat: „Impresionant. E o trăire specială”.

Dimineață, pe o ploaie mocănească, temperaturile au scăzut brusc la 10 grade. Chiar și-așa pelerinii au așteptat la coadă către raclă ore în șir. Unii împreună cu cei mici.

Femeie: „Am trecut prin multe cu fetița și i-am mulțumit”.

Femeie: „Am avut băiatul care a avut probleme de sănătate, m-am rugat la sfânta foarte mult, veneam cu el foarte mult și mulțumim bunului Dumnezeu de șase ani de zile e bine”.

Peste o mie de voluntari - mai ales studenți - îi ajută pe pelerini.

Petruța, studentă: „Când am plecat la facultate mi-am dat seama că nu o să mai pot în fiecare dimineața să trec pe la bunica și am considerat că bunica mea de la Iași este Sfânta Parascheva”.

Elena, studentă: „N-am cunoscut student care să nu o iubească pe sfânta. Când au o problemă, la sfânta îi găsiți."

Atmosfera din curtea mitropoliei a atras și turiștii străini.

Chenlu, turist din China: „Ce mi se pare interesant e cum scriu oamenii mesaje pe hârtie."

Prin mulțime, 65 de cerșetori au fost amendați.

Liviu Zanfirescu, Poliția Locală Iași: „Mimează că au un grad de handicap și sunt aduși cu mașini scumpe”.

500 de polițiști, jandarmi și pompieri veghează la liniștea sărbătorii. Acest jandarm vine la Iași de un sfert de veac.

Adrian Barbuță, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău: „E o manifestare foarte sensibilă, la care trebuie să participi cu inima”.

Din cauza oboselii, peste 300 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale până acum. Cel puțin 20 au ajuns la spital.

Deși la noapte sunt anunțate minime de numai 5 grade, sunt tot mai mulți credincioși care sosesc aici pentru că marți e ziua de hram.

Mâine la ora 9 va începe Sfânta Liturghie, la care sunt așteptați să participe peste 35.000 de oameni. O vor oficia 30 de preoți, din șase țări. La final, credincioșilor le vor fi împărțite 60.000 de sarmale la masa pelerinului.

