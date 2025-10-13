Peste 150.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva. „N-am cunoscut student care să nu o iubească”

Stiri Diverse
13-10-2025 | 20:15
×
Codul embed a fost copiat

Ne aflăm în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Tot mai mulți oameni sosesc la Catedrala Mitropolitană din Iași unde se află moaștele Cuvioasei.

autor
Elena Bejinaru,  Iulia Ciuhu,  Mariana Apostoaie

De la începutul pelerinajului, au trecut pe la raclă plini de speranță 150.000 de credincioși. Duminică seară, aproape 30.000 au participat la o procesiune impresionantă pe străzile din centrul orașului.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost purtată pe un traseu de doi kilometri, în procesiunea „Calea Sfinților".

Corespondent Știrile PRO TV: „Este singura dată din an când Cuvioasa Parascheva este scoasă din Mitropolie. Chiar în acest moment este înconjurată de militari, cu torțe aprinse, iar în urma noastră sunt mii de pelerini”.

Femeie: „O încărcătură atât de emoționantă, încât nu am cuvinte”.

Citește și
sf parascheva
„Calea Sfinților”, la Iași. Peste 27.000 de credincioși au însoțit racla Sfintei Parascheva pe străzile orașului

Bărbat: „Impresionant. E o trăire specială”.

Dimineață, pe o ploaie mocănească, temperaturile au scăzut brusc la 10 grade. Chiar și-așa pelerinii au așteptat la coadă către raclă ore în șir. Unii împreună cu cei mici.

Femeie: „Am trecut prin multe cu fetița și i-am mulțumit”.

Femeie:Am avut băiatul care a avut probleme de sănătate, m-am rugat la sfânta foarte mult, veneam cu el foarte mult și mulțumim bunului Dumnezeu de șase ani de zile e bine”.

Peste o mie de voluntari - mai ales studenți - îi ajută pe pelerini.

Petruța, studentă: „Când am plecat la facultate mi-am dat seama că nu o să mai pot în fiecare dimineața să trec pe la bunica și am considerat că bunica mea de la Iași este Sfânta Parascheva”.

Elena, studentă: „N-am cunoscut student care să nu o iubească pe sfânta. Când au o problemă, la sfânta îi găsiți."

Atmosfera din curtea mitropoliei a atras și turiștii străini.

Chenlu, turist din China: „Ce mi se pare interesant e cum scriu oamenii mesaje pe hârtie."

Prin mulțime, 65 de cerșetori au fost amendați.

Liviu Zanfirescu, Poliția Locală Iași: „Mimează că au un grad de handicap și sunt aduși cu mașini scumpe”.

500 de polițiști, jandarmi și pompieri veghează la liniștea sărbătorii. Acest jandarm vine la Iași de un sfert de veac.

Adrian Barbuță, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău: „E o manifestare foarte sensibilă, la care trebuie să participi cu inima”.

Din cauza oboselii, peste 300 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale până acum. Cel puțin 20 au ajuns la spital.

Deși la noapte sunt anunțate minime de numai 5 grade, sunt tot mai mulți credincioși care sosesc aici pentru că marți e ziua de hram.

Mâine la ora 9 va începe Sfânta Liturghie, la care sunt așteptați să participe peste 35.000 de oameni. O vor oficia 30 de preoți, din șase țări. La final, credincioșilor le vor fi împărțite 60.000 de sarmale la masa pelerinului.

Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, pelerini, moaste, Sfânta Parascheva,

Dată publicare: 13-10-2025 20:14

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

Sfânta Parascheva 2025 marchează sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, celebrată anual cu pelerinaje, slujbe și tradiții care păstrează vie credința și devoțiunea credincioșilor.

„Calea Sfinților”, la Iași. Peste 27.000 de credincioși au însoțit racla Sfintei Parascheva pe străzile orașului
Stiri actuale
„Calea Sfinților”, la Iași. Peste 27.000 de credincioși au însoțit racla Sfintei Parascheva pe străzile orașului

Suntem în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva și tot mai mulți pelerini ajung la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află moaștele cuvioasei.  

Peste 100.000 de pelerini la Iași: credincioșii au așteptat peste 12 ore pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
Peste 100.000 de pelerini la Iași: credincioșii au așteptat peste 12 ore pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva

Peste 100.000 de pelerini au trecut azi-noapte pe la racla Sfintei Parascheva de la Iași.

Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”
Stiri Sociale
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Recomandări
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală
Stiri Justitie
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, luni, definitiv, pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție.

PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Octombrie 2025

47:24

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28