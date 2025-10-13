„Calea Sfinților”, la Iași. Peste 27.000 de credincioși au însoțit racla Sfintei Parascheva pe străzile orașului

Suntem în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva și tot mai mulți pelerini ajung la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află moaștele cuvioasei.

Duminică seara, racla a fost purtată pe străzile orașului. Peste 27 de mii de oameni au participat la procesiunea impresionantă, numită „Calea Sfinților”.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă din baldachinul împodobit cu flori și purtată pe un traseu de doi kilometri.

Sobor de 50 de preoți

Corespondent Știrile ProTV: Alături au fost puse și moaștele unui mare teolog ortodox, Sfântul Grigorie Palama. În spatele meu puteți vedea un sobor impresionant de 50 de preoți, condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și cel al Salonicului. Este singura dată din an când Cuvioasa Parascheva este scoasă din Mitropolie. Chiar în acest moment este înconjurată de militari, cu torțe aprinse, iar în urma noastră sunt mii de pelerini.

Oamenii au privit momentul solemn, în liniște și rugăciune.

Femeie: Este mirific, extraordinar. Înseamnă o încărcătură atât de emoționantă, încât nu am cuvinte.

IPS Filotheos, Mitropolitul Tesalonicului: „Dumnezeu să binecuvânteze în mod special întregul popor român. Ani mulți și binecuvântați!”

La finalul procesiunii, moaștele sfinte au fost așezate înapoi în baldachin, pentru ca enoriașii să poată trece în continuare pe la raclă. Rândul de pelerini s-a întins pe kilometri întregi, de-a lungul nopții.

