Peste 100.000 de pelerini la Iași: credincioșii au așteptat peste 12 ore pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva

Peste 100.000 de pelerini au trecut azi-noapte pe la racla Sfintei Parascheva de la Iași.

Timpul de așteptare a crescut semnificativ. Unii credincioși au stat mai bine de 12 ore la rând.

Tot în cursul nopții, la Catedrala Mitropolitană au fost aduse și moaștele unui mare sfânt ortodox din Grecia.

Pelerinii au venit în șir neîntrerupt și după lăsarea nopții. Obosiți, dar copleşiţi de emoție, mulți au ieșit cu lacrimi în ochi de la baldachinul Sfintei Parascheva.



Femeia: "Slavă lui Dumnezeu că am ajuns cu bine după 12 ore. Suntem emoționați și obosiți. Pentru toată lumea să fie pace și înțelegere."

Voluntarii le-au împărțit flori și iconiţe. Mulți s-au oprit pentru o poză.



Tânăr: ”Mă simt plin de viață chiar dacă am stat 12 ore ca să ajung, mă simt că dimineață”

Cei care s-au pus la rând în timpul zilei, au petrecut și noaptea în picioare. Au primit pachete cu mâncare pe traseu.

După miezul nopții, pe Aeroportul din Iași au ajuns și moaștele Sf. Grigorie Palama. Au fost întâmpinate cu o slujbă solemnă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













