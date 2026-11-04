Craiova s-a aflat sub cod galben de furtuni, iar mai mulți copaci s-au prăbușit. Oamenii au fost treziți din somn de zgomotele puternice.

Martor: „De dimineață, când auzi bubuitura, am ieșit afară. Era căzut pomul. Și, la 10 minute – un sfert de oră, veniră și pompierii. Probabil îi chemase cineva, unul dintre vecini.”

Șofer: „Nici nu se poate scoate mașina de aici, că pomul stă suspendat aici, pe mașină. Bordul, ce am văzut eu pe geam, e distrus, că a intrat una dintre crengi direct în bord. Cealaltă e pe plafon. E total...”

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, dar și angajații societății care administrează spațiile verzi.

Copacii au fost tăiați bucată cu bucată, pentru ca echipajele să poată îndepărta trunchiurile căzute peste mașini.

Tania Vîlceanu, purtător de cuvânt ISU Dolj: „Patru dintre ele au putut fi scoase de sub crengile copacilor. Ulterior, trei autoturisme au rămas blocate din cauza crengilor groase căzute peste ele.”

Unii proprietari nu au asigurări de tip CASCO, așa că vor acoperi pagubele din banii lor.

În mare parte, ce se vede: parbrizul, plafonul, geamul pe partea dreaptă spate, bara... pardon, aripa.

Reporter: Pagube mari?

Șofer: „Cred că sunt destule.”

Localnic: „Asta, să zicem, că stă în 4.000-5.000 de euro, iar asta, în 8.000. Ceva de genul. Asigurări, da, dar CASCO nu avem. Avem asigurarea obligatorie.”

Locatarii spun că au sesizat din timp societatea care administrează spațiile verzi și au cerut verificarea arborilor.

Ion Poenaru, președinte asociație: „Acum, pe 13 octombrie, aveam înștiințare de la ei că trebuie să se prezinte la Asociația 17 Brazdă să toaleteze pomii la toată asociația și nu au venit.”

Daniela Ochea, purtător de cuvânt Eco Urbis Craiova: „Instituția noastră nu poate acorda în mod automat despăgubiri. Stabilirea răspunderii și acordarea acestora trebuie să se realizeze în baza unei hotărâri judecătorești definitive. A fost reprogramată intervenția. Am ajuns inițial, au fost mașini parcate și nu am putut interveni.”

Oamenii spun că vor să își recupereze pagubele în instanță.