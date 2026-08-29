valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiştii din zonă şi au alertat autorităţile prin 112. Tot astăzi, un alt fragment suspect a fost găsit în apă, în zona Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos de o turistă din apă şi preluat apoi de poliţişti”, se arată pe pagina de Facebook a Salvamar Eforie Nord, conform Agerpres.

În context, salvamarii au transmis un mesaj turiştilor aflaţi pe litoral.

„Avem un apel important pentru toţi turiştii: dacă observaţi în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoaşteţi, nu le atingeţi, nu încercaţi să le mutaţi. Îndepărtaţi-vă şi anunţaţi imediat cel mai apropiat salvamar sau sunaţi la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”, este mesajul transmis.