Vântul puternic a pus la pământ copaci și stâlpi, iar sute de locuințe au rămas fără curent. În Defileul Jiului, un arbore a căzut peste liniile electrice și a blocat traficul feroviar.

La Bălănești, în Gorj, furtuna cu grindină a distrus grădinile și a avariat acoperișurile caselor.

Localnic: „Table de azbociment, țiglele prin spate, le-am pus azi-noapte, am zis că mai plouă.”

Reporter: „Dar a dat tare?”

Localnic: „Tare și învârtită așa, vârtej puternic.”

Localnic: „Ca la o tornadă, așa ceva n-am văzut. A rupt pomii pe aici în sus, totul.”

Localnică: „Știți cum a fost, nici nu se vedea nimic, pietre, piatră pe jos, luai cu lopata.”

Reporter: „Prin grădină?”

Localnică: „Prin grădină fusei un pic, totul e pe jos, roșii, ardei, via e făcută praf, strugurii tot pe jos.”

Localnic: „Nu se vedea doi metri în fața ochilor, totul zbura, pietrele ziceai că e mitralieră.”

Localnic: „La vecina, toate țiglele de pe casă sunt la mine în curte. Bine că nu mi-a dărâmat gardul.”

Reporter: „Și la dumneavoastră?”

Localnic: „Eu în spate am un șopru, a dărâmat pe vie totul.”

Localnică: „A fost cum n-a fost pe la noi de ani de zile. Nu-mi amintesc să fi fost așa ceva, vânt puternic, grindină, ploaie torențială.”

Vremea rea a făcut probleme și în satele vecine.

Liviu Cotojman, primar comuna Roșia de Amaradia: „Sunt două străzi blocate în totalitate, așa cum vedeți și în spatele meu, nu se mai poate circula pe acest sens. Energia electrică, așa cum vă spuneam, e întreruptă.”

Meteorologii spun că au fost emise mai multe avertizări de tipul cod portocaliu de vreme rea.

Mihaela Brâncuși, șef Centrul Regional Meteo Craiova: „Din datele colectate de la stațiile meteo, cele mai mari cantități au fost în zona de munte, 48 de litri/mp la Rânca, iar la Târgu Logrești, care a fost la periferia sistemelor convective, s-au înregistrat 31 de litri/mp.”

13 județe se află sub Cod galben de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până mâine.