Istoria Catedralei Naționale. Proiectul, gândit acum 140 de ani, în semn de recunoștință pentru eliberarea poporului român

Stiri actuale
26-10-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Proiectul Catedralei Naționale a fost gândit acum aproape 140 de ani ca un ideal național și un semn de recunoștință pentru eliberarea poporului român și dobândirea independenței.

autor
Larisa Antal

A fost ales Dealul Arsenalului, considerat cel mai înalt loc din București.

Binecuvântarea Patriarhului s-a dat în 2007, iar 3 ani mai târziu au început lucrările.

Corespondent PROTV: „Catedrala a fost gândită inițial acum aproape 140 de ani, ca un semn de recunoștință în fața lui Dumnezeu pentru eliberarea poporului român de străini și dobândirea independenței. A durat, însă, mai bine de un secol până la începerea efectivă a lucrărilor, iar motivele au ținut, în mare parte, de lipsa banilor. În plus, în timpul regimului comunist, o astfel de idee a fost exclusă.”

Primii pași au fost făcuți în 2007, atunci când Patriarhul Daniel a sfințit locul din Dealul Arsenalului.

Citește și
Papa Francisc
Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis

Fundația și structura catedralei sunt impresionante

Utilajele au intrat pe teren abia în anul 2010. 500 de muncitori s-au perindat zilnic pe șantier. Doar fundația a înghițit 50.000 de metri cubi de beton – echivalentul a 20 de bazine olimpice și aproape 12.000 de tone de armături din oțel – cam cât două turnuri Eiffel.

Vasile Cracaoanu, inginer, consilier patriarhal:Caietul de sarcini întocmit a impus ca această clădire să fie proiectată să reziste la cutremure de peste 8,5 grade pe scara Richter.”

Zidurile catedralei au 45 de metri înălțime. Deasupra lor se înalță șase turle mici care ajung până la 60 de metri, turla clopotniță care merge până la 80 de metri și turla principală, denumită Pantocrator. Aceasta din urmă reprezintă axul spiritual al catedralei și simbolizează legătura dintre cer și pământ. De aceea atinge și cea mai mare înălțime, 120 de metri.

Vasile Bănescu, teolog:Nicio catedrală națională din alte țări nu este mai mică, sunt variații nesemnificative.”

Lucrările interioare și exterioare se finalizează treptat

O bună parte din lucrările efective au fost finalizate până în anul 2018. În paralel, s-a muncit intens și în interior, iar în toamna aceluiași an a fost sfințit, într-o ceremonie impresionantă, Sfântul Altar. Atunci au răsunat pentru prima dată și clopotele grandioase aduse de la Viena care au fost acordate să sune dulce și melodios. Se aud de la 15 kilometri depărtare.

Un alt moment important a fost montarea Crucii, înaltă de 7 metri. Ca să ajungă în vârful catedralei, s-a folosit o macara uriașă de 600 de tone.

Daniel Crângașu, inginer șef:Montarea Sfintei Cruci pe turla mare a catedralei înseamnă, într-un fel, încheierea unui ciclu important de lucrări exterioare, mai ales de lucrări la înălțime.”

La fel de impresionant este și subsolul. Acolo va exista o criptă patriarhală unde vor fi îngropați Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române și tot acolo va fi și o replică simbolică a Peșterii Sfântului Andrei, ocrotitorul României.

Până în prezent, Catedrala Mântuirii Neamului a fost una dintre cele mai costisitoare construcții din România, cu o valoare estimată de 270 de milioane de euro, dintre care doar 10% sunt din fondurile Patriarhiei.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, romania, catedrala nationala,

Dată publicare: 26-10-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”
Stiri actuale
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”

Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, Catedrala Națională devine polul credinței românești. 40.000 de pelerini sunt așteptați la București pentru sfințirea picturii edificiului.

Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis
Stiri actuale
Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis

Klaus Iohannis va participa alături de Papa Francisc, care efectuează o vizită apostolică în România de vineri până duminică, la ceremoniile care vor fi organizate la Catedrala Naţională, Catedrala Sfântul Iosif şi Blaj.

Donald Trump, surprins în timp ce cântă colinde la slujba de Crăciun. VIDEO
Stiri externe
Donald Trump, surprins în timp ce cântă colinde la slujba de Crăciun. VIDEO

Președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania au participat, luni seară, la slujba de ajunul Crăciunului, la Catedrala Națională din Washington.

Recomandări
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Stiri actuale
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28