Fotografia publicată de președintele Nicușor Dan, după ce a participat cu familia la sfințirea picturii Catedralei Naționale

26-10-2025 | 19:47
Facebook/Nicusor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”.

Cristian Matei

„Am participat alături de familie la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Mesajul este însoţit de o fotografie din interiorul Catedralei Naţionale, în care şeful statului apare alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de cei doi copii, Aheea şi Antim.

În cursul dimineţii, în momentul sosirii la Catedrala Naţională, unde urma să aibă loc slujba de sfinţire a picturii lăcaşului de cult, mezinul familiei a captat atenţia întregii asistenţe cu dezinvoltura sa. Astfel, la scurt timp după ce familia a coborât din maşină şi a început să urce treptele Catedralei, băiatul cuplului prezidenţial, care avea în mână un aparat de fotografiat, a scăpat din mâna mamei sale şi a schimbat brusc direcţia pe esplanadă, însă aceasta l-a recuperat imediat, amuzată de situaţie.

inginer constructor catedrala
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali au asistat, duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

Fiul lui Nicușor Dan, Antim, le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Sursa: Pro TV

Credincioșii se pot închina în sfântul Altar al Catedralei până pe 31 octombrie, aproximativ 1.000 de persoane într-o oră
Credincioșii se pot închina în sfântul Altar al Catedralei până pe 31 octombrie, aproximativ 1.000 de persoane într-o oră

De duminică până pe 31 octombrie, cei care vor să meargă la Catedrală vor avea acces în sfântul Altar.

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Catedrala Mântuirii Neamului, impunătorul lăcaș de cult ridicat în inima Bucureștiului, este astăzi cea mai mare biserică ortodoxă din lume și un simbol profund al identității și credinței românești.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat duminică la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. Alături de el s-au aflat partenera sa și cei doi copii. Familia președintelui a fost întâmpinată de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe.

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Donald Trump a început turneul din Asia, unul cu mize uriașe. Are în agendă o întrevedere cu liderul Chinei și discuții despre reducerea taxelor vamale.

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

