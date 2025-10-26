Fotografia publicată de președintele Nicușor Dan, după ce a participat cu familia la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”.

„Am participat alături de familie la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Mesajul este însoţit de o fotografie din interiorul Catedralei Naţionale, în care şeful statului apare alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de cei doi copii, Aheea şi Antim.

În cursul dimineţii, în momentul sosirii la Catedrala Naţională, unde urma să aibă loc slujba de sfinţire a picturii lăcaşului de cult, mezinul familiei a captat atenţia întregii asistenţe cu dezinvoltura sa. Astfel, la scurt timp după ce familia a coborât din maşină şi a început să urce treptele Catedralei, băiatul cuplului prezidenţial, care avea în mână un aparat de fotografiat, a scăpat din mâna mamei sale şi a schimbat brusc direcţia pe esplanadă, însă aceasta l-a recuperat imediat, amuzată de situaţie.

Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali au asistat, duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

