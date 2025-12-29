Cum a fost, de fapt, anul 2025 pentru români. Rezultatele suprinzătoare ale unui studiu IRES

La final de an, oamenii trag linie să afle ce au realizat, ce i-a bucurat, dar și ce i-a îngrijorat. Deși 2025 a fost un an dificil din punct de vedere economic și politic, la nivel personal mulți au avut și momente bune.

Familia, sănătatea și micile bucurii de zi cu zi le-au făcut anul mai echilibrat și mai bun decât pare în statistici.

Un studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie arată că 2025 a fost, în general, un an bun la nivel personal pentru mulți români.

Corespondent ProTV: ”O mare parte dintre cei care au răspuns acestui studiu spun că viața de familie, sănătatea emoțională și cea fizică, dar și cea profesională au rămas la fel ca în anul 2024. Comparativ cu anul trecut, 2025 a fost totuși mai dificil pentru unele persoane din punct de vedere financiar și al nivelului de stres. Peste 33% au avut mai multe motive de mare bucurie, iar aproape jumătate spun că nu au trecut printr-o mare tristețe. Însă la capitolul reușite, majoritatea recunoaște că anul nu a venit cu succese mari”.

Cea mai mare provocare a românilor în 2025 a fost legată de viitorul lor și al copiilor. Problemele de sănătate, îngrijorările legate de război și dificultățile financiare s-au aflat, de asemenea, printre principalele surse de neliniște.

Situația politică și economică a influențat, însă, părerea a peste 30% dintre respondenți. Mulți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar reformele guvernului, de la administrație până la tăieri de cheltuieli, nu par să aducă rezultate vizibile.

Doar patru partide ar intra în Parlament

Această percepție se resimte și la nivel personal. Majoritatea spun că reformele le-au afectat negativ nivelul de trai.

Dan Jurcan, sociolog IRES: ”Sunt îngrijorați de ceea ce se va întâmpla cu viitorul lor, cu viitorul copiilor. Este posibil să avem și oameni care să spună că anul 2025 a fost un an bun în plan personal, dar atunci când discutăm despre percepția la nivel general să aibă o percepție total negativă față de direcția în care se îndreaptă România”.

Pe plan politic, oamenii au fost întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. În Parlament ar intra doar patru partide - AUR, urmat de PSD, PNL și USR.

Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1.012 de persoane cu o eroare de ±3,1%, în perioada 4 - 17 decembrie 2025. Acesta face parte din programul de responsabilitate socială dezvoltat de IRES și este autofinanțat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













