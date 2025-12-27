Țara unde trăiesc cei mai singuri oameni. Ce arată un studiu la nivel global

Stiri externe
27-12-2025 | 15:21
singuratate
Shutterstock

Mulți cred că singurătatea este o problemă a lumii dezvoltate: că societățile bogate se fragmentează pe măsură ce oamenii urmăresc bunăstarea în detrimentul relațiilor sociale.

autor
Lorena Mihăilă

Totuși, sondajele sugerează că acest lucru este greșit. Societățile occidentale, individualiste, unde mai mulți oameni trăiesc singuri și religia are un rol marginal, tind să fie mai puțin singuratice. Oamenii din țările sărace sunt mult mai predispuși la singurătate. Iar cea mai singuratică regiune dintre toate, surprinzător, este Africa. În 2024, peste un sfert dintre africanii chestionați într-un studiu au spus că s-au simțit singuri.

Un studiu interpretat de revista The Economist arată că „eci mai singuri oameni” trăiesc în Madagascar, insula africană unde lumea se confruntă cu sărăcia.

Geografia singurătății

Cele mai riguroase studii despre singurătate au fost realizate în mare parte în Europa și America. Totuși, aceste regiuni adăpostesc doar o mică parte din singuraticii lumii.

În iunie, Organizația Mondială a Sănătății a publicat o analiză a 23 de seturi de date, inclusiv Gallup World Poll, care acoperă 150.000 de persoane din aproximativ 150 de țări. Concluzia a fost că, cu cât o țară este mai săracă, cu atât este mai singuratică.

Citește și
Varstnici și tineri
Vârstnicii din Germania, măcinați de singurătate au acum o speranță: „Timea m-a învățat să joc Skip-Bo”

Analiza The Economist arată că relația se menține și în interiorul țărilor: cei mai bogați din cele mai bogate locuri sunt cei mai puțin singuri; cei mai săraci din cele mai sărace — cei mai singuri.

Țările unde oamenii s-au simțit cei mai singuri:

Finlanda: 10%

SUA: 14%

India: 26%

Madagascar: 48%

Cu cât mai săraci, cu atât mai singuri

Madagascar este o insulă uriașă din Oceanul Indian, cu doar 33 de milioane de locuitori, pe un teritoriu de peste două ori mai mare decât Marea Britanie. Majoritatea populației trăiește la sat și este foarte săracă; aproximativ 70% supraviețuiesc cu mai puțin de 3 dolari pe zi.

În Ambovombe, un oraș din sudul arid, străzile de pământ roșu nu par lipsite de viață: tarabe, căruțe trase de boi, muncitori care stau de vorbă. Toată lumea pare să aibă legături sociale. Totuși, pentru mulți nu este suficient. Un procent uimitor de 60% dintre oamenii din sudul Madagascarului au declarat că s-au simțit singuri în ziua precedentă.

Robinette, o vânzătoare de articole de uz casnic, petrece mult timp cu oameni, dar cei mai mulți sunt clienți, nu prieteni. Trăiește într-o cameră închiriată cu copiii ei, fără soț, și are puțini oameni care să o ajute și se simte adesea singură.

În țările bogate, oamenii petrec mai mult timp cu prietenii și familia. În cele sărace, își văd mai des vecinii, dar mai rar pe toți ceilalți. De asemenea, banii par să influențeze calitatea relațiilor: chiar și atunci când contactul social este similar, veniturile mai mari sunt asociate cu mai puțină singurătate.

Cei extrem de săraci pierd ore întregi în muncă istovitoare. În Ambovombe, mulți nu au apă curentă și trebuie să o aducă de la fântâni. Dieu Donné, un bărbat cu scolioză, depinde de alții pentru apă. Când nu plouă, fântânile seacă, apa se scumpește, iar cei din jur sunt prea ocupați să câștige bani pentru a-l ajuta. Se simte izolat și a avut gânduri de sinucidere.

Singurătatea, o problemă

Singurătatea este periculoasă. Cercetătorii au asociat-o cu infarctul și accidentul vascular cerebral. Un studiu din 2010 estima că izolarea socială scurtează viața la fel de mult ca fumatul a 15 țigări pe zi.

Meta-analize mai recente, bazate pe date de la milioane de persoane, arată că singurătatea crește riscul de deces într-un moment dat cu aproximativ 14%. Deși persoanele singuratice au adesea obiceiuri nesănătoase, efectul persistă chiar și atunci când acestea sunt luate în calcul.

Oamenii singuri au adesea obiceiuri nesănătoase, dar efectul persistă chiar și atunci când acestea sunt luate în considerare.

Singurătatea crește riscul de anxietate și depresie și creează un cerc vicios. „Singurătatea provoacă tulburări mentale, iar tulburările mentale agravează sau provoacă izolare”, spune pentru The Economist Palmira Fortunato dos Santos, psiholog clinician la Ministerul Sănătății din Mozambic.

Poate fi vindecată singurătatea?

Reducerea sărăciei ar face lumea mai puțin singuratică. Dar și intervențiile directe funcționează. În Frome, un oraș din Anglia, medicii au început să „prescrie” conexiuni sociale. Rezultatele au fost remarcabile: internările neplanificate au scăzut cu 14%, iar sistemul medical a economisit peste un milion de lire.

Idei similare funcționează și în țările sărace. În Zimbabwe, „băncile prieteniei” din fața clinicilor oferă sprijin emoțional prin femei în vârstă instruite să asculte și să ofere îndrumare.

Înapoi în Ambovombe, persoanele cu dizabilități se adună săptămânal într-un spațiu oferit de o organizație caritabilă creștină. Se ajută reciproc și își fac vizite. Chiar dacă un ciclon a distrus acoperișul, cei care vin vorbesc despre puterea legăturilor create. „Ne conectăm bine”, spune o femeie. „Și privim cu speranță spre viitor.”

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bogati, singuratate, madagascar,

Dată publicare: 27-12-2025 14:51

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Singurătatea devine o criză globală. Peste 870.000 de oameni mor anual din cauza izolării sociale
Stiri Sanatate
Singurătatea devine o criză globală. Peste 870.000 de oameni mor anual din cauza izolării sociale

Una din şase persoane din întreaga lume este afectată de singurătate care, alături de izolarea socială, poate duce la îmbolnăvire și contribuie la 871.000 de decese înregistrate anual la nivel mondial, conform primului raport al OMS.

Vârstnicii din Germania, măcinați de singurătate au acum o speranță: „Timea m-a învățat să joc Skip-Bo”
Stiri Diverse
Vârstnicii din Germania, măcinați de singurătate au acum o speranță: „Timea m-a învățat să joc Skip-Bo”

Și la noi, dar și în alte țări ale Europei, numărul vârstnicilor rămași singuri e tot mai mare.

Jocul prin care tinerii înțeleg singurătatea vârstnicilor. Primul lucru pe care l-au făcut: ”Alo, buni? Mi-e dor de tine”
Implicare socială
Jocul prin care tinerii înțeleg singurătatea vârstnicilor. Primul lucru pe care l-au făcut: ”Alo, buni? Mi-e dor de tine”

Un sfert dintre vârstnicii din România suferă de singurătate acută, care deseori duce la depresie. O asociație a realizat un experiment prin care le arată celorlalte generații ce înseamnă singurătatea care se instalează odată cu îmbătrânirea.  

Psiholog: Tentativele de suicid la adolescenți s-au înmulțit, după pandemie. Care sunt semnalele de alarmă
myImpact
Psiholog: Tentativele de suicid la adolescenți s-au înmulțit, după pandemie. Care sunt semnalele de alarmă

Tentativele de suicid în rândul adolescenților s-au înmulțit, în anii de după pandemie, pe fondul sentimentului de singurătate și al lipsei de înțelegere din partea părinților, spune psihologul Daniela Boșca, într-un interviu pentru MyImpact.

Recomandări
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată
Stiri actuale
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.

Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA
Stiri externe
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA

Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28