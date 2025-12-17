Studiu: Sindromul de oboseală cronică este o afecţiune medicală, nu o tulburare psihologică

Un studiu australian a descoperit anomalii în mai multe sisteme biologice la persoanele cu encefalomielită mialgică/sindrom de oboseală cronică, confirmând că este o boală medicală, nu o tulburare psihologică, transmite Xinhua.

Studiul, condus de cercetători de la Universitatea Macquarie, a comparat probe de sânge de la 61 de persoane care îndeplineau criteriile de diagnostic clinic pentru encefalomielită mialgică/sindrom de oboseală cronică (EM/SOC), cu probe de la voluntari sănătoşi de aceeaşi vârstă şi sex, potrivit unui comunicat de presă al universităţii, publicat miercuri.

Concluzii principale ale studiului

Principalele concluzii ale acestui studiu multimodal, publicat în Cell Reports Medicine, includ modificări ale markerilor metabolismului energetic celular, în proporţia şi maturitatea celulelor imunitare circulante şi în proteinele plasmatice asociate cu disfuncţia vaselor de sânge la persoanele cu EM/SOC, potrivit comunicatului.

Celulele albe din sângele pacienţilor diagnosticaţi cu această problemă prezentau, conform textului, semne de "stres energetic" sub forma unor niveluri mai ridicate de adenozină monofosfat şi adenozină difosfat, indicând o reducere a producţiei de adenozină trifosfat, principala sursă de energie din celule.

Profilul celulelor imunitare

Profilarea populaţiilor de celule imunitare a relevat o tendinţă către subgrupuri mai puţin mature de limfocite T, celule dendritice şi celule ucigaşe naturale la persoanele cu EM/SOC, au afirmat cercetătorii, adăugând că analiza plasmei a arătat că aceste persoane prezentau niveluri mai ridicate de proteine asociate cu activarea endoteliului şi remodelarea pereţilor vaselor sanguine şi niveluri mai scăzute de proteine circulante legate de imunoglobuline.

"Descoperirile noastre oferă informaţii suplimentare în legătură cu complexitatea clinică şi biologică a EM/SOC", a declarat autorul principal al studiului, Richard Schloeffel de la Facultatea de Medicină Macquarie şi medic generalist cu experienţă.

"Un model de acest tip, dacă este validat clinic, are potenţialul de a reduce întârzierile în diagnosticare şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor, alinând suferinţa îndelungată şi povara economică cu care se confruntă pacienţii cu EM/SOC", a afirmat Schloeffel.

Echipa care a participat la studiu a identificat şapte variabile biologice puternic asociate cu EM/SOC, evidenţiind potenţialele interacţiuni între zonele de disfuncţionalitate care contribuie la manifestările clinice ale EM/SOC.

