Studiu: Trei sferturi dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute. Se împrumută de la familie ori fac rate

Stiri Sociale
03-12-2025 | 19:47
Cei mai mulți dintre noi suntem într-un echilibru financiar fragil. Potrivit unui studiu recent, în fața unor cheltuieli mari, neprevăzute, trei sferturi dintre români rămân fără resurse. Se împrumută de la familie, prieteni, ori fac rate.

Laura Culiță

Nu obișnuim sau nu putem pune deoparte bani, arată aceeași cercetare privind comportamentul financiar al românilor.

Abia am intrat luna cadourilor, cu liste de făcut, o grămadă de cheltuieli și, în consecință, bani de drămuit. Iar pentru mulți români e ca mersul pe sârmă.

Iată: studiul realizat de CFA arată că 74% dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute. Adică nu-și permit să scoată rapid o sumă egală cu șase salarii, dacă să zicem au probleme de sănătate sau rămân fără loc de muncă.

Întrebați dacă folosesc cardul bancar sau plățile online, două din zece persoane intervievate au spus că nu.

Câți bani reușesc să economisească

Și nu e de mirare, câtă vreme două treimi spun că preferă să economisească banii în numerar, la saltea, în casă. Iar cei care reușesc, totuși, să pună deoparte vorbesc de sume de până-n 500 de lei lunar.

Cât despre planificarea bugetului, 45% dintre respondenți spun că fac asta. Problema e că apoi nu se mai țin de plan.

58% dintre ei declară că reușesc să economisească. Dar banii nu sunt puși la treabă. Investițiile sunt aproape inexistente. Își păstrează banii pe cardul de salariu, pensie ori cash.

Mai rău e pentru 17% dintre români, care riscă să nu-și poată plăti datoriile.

Economic, suntem pe un teren cu nisipuri mișcătoare. Economia stagnează, iar inflația persistă, adică va mușca în continuare din câștigurile noastre, chiar dacă iată anul viitor va fi mai mică decât acum, undeva la 6%.

Studiul a fost realizat luna trecută pe un eșantion de 1.000 de respondenți, reprezentativ la nivel național, urban și rural.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 03-12-2025 19:21

