Factorul care are impact mai mare asupra speranței de viață decât dieta sau sportul. Și experții au fost surprinși

Ceea ce câștigi într-o zi stând până târziu ar putea scurta durata vieții tale, potrivit unui nou studiu care leagă somnul insuficient de o speranță de viață mai redusă.

Deși somnul de proastă calitate a fost anterior asociat cu numeroase probleme de sănătate și cu o durată de viață mai scurtă, această nouă investigație a descoperit că un somn adecvat are o legătură mai puternică cu trăitul mai mult decât dieta și exercițiul fizic – factori despre care se știe că adaugă ani vieții, relatează sciencealert.com.

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University (OHSU) au analizat date din sondaje realizate în întreaga SUA, acoperind anii 2019–2025.

Măsurile speranței de viață au fost comparate cu autoevaluările duratei somnului, considerând mai puțin de șapte ore pe noapte drept prag pentru somn insuficient.

Apoi au luat în calcul și alți factori care pot influența speranța de viață, inclusiv inactivitatea fizică, statutul profesional și nivelul de educație.

Chiar și așa, asocierea dintre somnul insuficient și speranța de viață mai redusă s-a menținut. Doar fumatul a avut o legătură mai puternică.

„Nu mă așteptam ca [somnul insuficient] să fie atât de puternic corelat cu speranța de viață”, spune fiziologul specializat în somn Andrew McHill, de la OHSU.

„Am crezut mereu că somnul este important, dar această cercetare subliniază cu adevărat acest aspect: oamenii ar trebui cu adevărat să încerce să doarmă între șapte și nouă ore pe noapte, dacă este posibil.”

Fiind un studiu pur observațional, cercetarea nu poate demonstra că somnul redus scade efectiv lunile sau anii din viață.

Un astfel de studiu nu poate nici să descurce interacțiunile complexe dintre somn, dietă și exercițiu fizic.

Totuși, rezultatele sugerează că durata somnului din fiecare noapte este un indicator semnificativ al sănătății pe termen lung.

Somnul adecvat este esențial pentru aproape toate aspectele sănătății noastre: pierderea chiar și a unei singure nopți poate afecta circuitele cerebrale și sistemul imunitar, de exemplu.

Nu este nejustificat să sugerăm că astfel de probleme de sănătate pot contribui la mortalitate pe termen lung.

În special, cercetătorii evidențiază obezitatea și diabetul ca două afecțiuni legate de somnul slab, care ar putea reduce speranța de viață.

„Este intuitiv și are mult sens, dar tot a fost surprinzător să vedem că apare atât de puternic în toate modelele”, spune McHill.

„Un somn bun nu doar te face să te simți mai bine, ci și trăiești mai mult.”

Vestea bună este că rutinele noastre de somn sunt, cel puțin într-o anumită măsură, modificabile în limitele responsabilităților de îngrijire și muncă.

Atât Academia Americană de Medicină a Somnului, cât și Societatea de Cercetare a Somnului recomandă cel puțin șapte ore de somn pe noapte, deși există unele dovezi că ai putea recupera în weekend, dacă este necesar.

„Această cercetare arată că trebuie să prioritizăm somnul cel puțin la fel de mult ca ceea ce mâncăm sau modul în care facem mișcare”, spune McHill.

Cercetarea a fost publicată în Sleep Advances.

