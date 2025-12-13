România, codașă la utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă: „Statul este împărțit în două”

13-12-2025 | 19:29
Doar patru din zece angajați din România au folosit inteligența artificială în ultimul an. Datele apar într-un studiu recent care plasează țara noastră pe ultimele locuri atunci când vine vorba de integrarea noilor tehnologii la muncă.

Florentina Bălășoiu,  Ștefana Todică

Oamenii sunt mai puțin încrezători, pentru că, deocamdată, nu sunt instruiți.

De la companiile din industrie, comerț, comunicații și tehnologie, până la sănătate, bănci, transport sau chiar agricultură, tehnologia este tot mai prezentă.

Deocamdată, însă, doar 44% dintre angajații români spun că au folosit AI-ul în ultimul an, în timp ce rata medie în alte țări este de 57%, potrivit datelor PwC.

Datele ne plasează la coada clasamentului, pe locul 41 din cele 48 de țări analizate în raport. Și asta pentru că, deocamdată, mulți salariați nu primesc instruirea necesară, iar firmele nu au dezvoltat încă programe și strategii accesibile.

fraude digitale
Tot mai multe fraude digitale folosesc inteligența artificială. România se află printre țările în care fenomenul ia amploare

Oana Munteanu, director PWC România: „Cred că este vorba de o lipsă de expunere și, din nou, România este împărțită din punct de vedere economic. Există o Românie care este la curent cu tendințele globale, România companiilor mari, care sunt corporații, unde oamenii au acces la resurse, dar majoritatea angajaților lucrează la stat, unde rata este foarte mică. Dacă nu ai tehnologie implementată, nu ai cum să vezi impactul ei.”

La fel se întâmplă și în Japonia și Ungaria, unde mai puțin de 40% din angajați au utilizat AI în munca lor. La polul opus, pe primele locuri se află angajații din India și Vietnam, cu o rată de 84%, urmați de cei din China, cu 78%.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dintre angajații români care folosesc deja inteligența artificială, peste 70 la sută spun că noile tehnologii le-au îmbunătățit munca. La fel de mulți consideră că sunt mai creativi, iar 64 la sută reușesc să facă mai multe lucruri într-un timp mai scurt.”

Iar când privesc spre viitor, majoritatea sunt optimiști și consideră că rezultatele la locul de muncă vor fi mai bune. Totuși, doar o treime se așteaptă ca utilizarea noilor tehnologii să se traducă și în salarii mai mari.

Și generațiile folosesc diferit AI: 57% dintre cei din Generația Z, 44% dintre mileniali și 35% dintre cei din Generația X.
Paradoxal, inteligența artificială nu a înlocuit complet mare parte din meseriile vulnerabile, în special pe cele cu sarcini repetitive.

Chiristian Năsulea, economist: „Noi ne așteptam ca roboții să înlocuiască oamenii care culeg fructe și legume, care construiesc lucruri, cu muncă fizică intensă. Deocamdată, lucrurile se întâmplă exact invers. Oamenii sunt mai adecvați, mai potriviți să desfășoare muncă fizică repetitivă, complexă din punct de vedere mecanic, iar inteligența artificială afectează, deocamdată, mult mai mult domeniile în care oamenii lucrează cu mintea.”

Pe de altă parte, când vine vorba despre impactul noilor tehnologii asupra locurilor de muncă, 41% dintre managerii români cred că inteligența artificială va reduce locurile de muncă pentru debutanți în următorii trei ani.

Dată publicare: 13-12-2025 18:47

