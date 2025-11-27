Ce spun românii despre serviciile medicale din țară. Boala de care se tem cel mai tare

Stiri Sanatate
27-11-2025 | 20:10
×
Codul embed a fost copiat

Încrederea românilor în serviciile medicale rămâne la un nivel scăzut. Potrivit unui sondaj internațional, doar unul din patru consideră că sistemul de sănătate oferă servicii de bună calitate.

autor
Liliana Curea

Tot mai mulţi cred că este suprasolicitat, iar accesul la servicii este greoi. Așa arată datele ultimului raport internațional, care monitorizează gradul de satisfacție pentru sistemele medicale.

În raport, percepția românilor asupra sistemului de sănătate nu este una pozitivă. Doar 25 % dintre cei care au răspuns sondajului consideră că sistemul de sănătate oferă servicii de calitate. În același timp 70% cred că sistemul este "suprasolicitat" și mai mult de trei sferturi declară că nu își permit asistență medicală de calitate.

Practic doar 2 din 10 persoane intervievate au caracterizat bună sau foarte bună calitatea serviciilor medicale. Cu procente mai mici sunt doar ungurii și polonezii, astfel că că suntem cu mult sub media globală de 43% și departe de țări precum Belgia, Țările de Jos, Spania sau Germania.

Dificultățile întâmpinate

Oamenii au fost întrebați și despre dificutățile pe care le întâmpină atunci când au nevoie de îngrijiri medicale. Cei mai mulți, 44% au vorbit despre costurile ridicate ale tratamentelor, 32% despre birocrație și aproape 30% despre acces întârziat la serviciile medicale. Urmează deficitul de personal și calitatea slabă a tratamentelor.

Citește și
hpv
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

În România, principalele îngrijorări legate de sănătate se referă în primul rând la cancer. Unde procentul este 53. Apoi, 38% își fac griji în ceea ce privește stresul, iar la distanță este sănătatea mintală. Când vine vorba de consumul de droguri, doar 2 din 10 români au această îngrijorare. La fel se întâmplă cu obezitatea, chiar dacă foarte mulți au probleme din cauza excesului de kilograme, inclusiv în rândul copiilor.

Dar, în ceea ce privește tratamentele moderne destinate scăderii în greutate, 3 din 10 români au auzit de ele. Țara noastră are un nivel de informare mai redus decât în Polonia, dar mai mare decât în Ungaria.

Studiul s-a bazat pe interviuri online cu mai mult de 23.000 de persoane cu vârste între 16 şi 74 de ani, din 30 de ţări. Pentru România eşantionul a inclus 500 de persoane.

Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, studiu, medicina, sistem sanitar,

Dată publicare: 27-11-2025 20:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

După tragediile din Sănătate, statul anunță noi reguli pentru secțiile ATI. Cum se va face sedarea pacienților
Stiri Sanatate
După tragediile din Sănătate, statul anunță noi reguli pentru secțiile ATI. Cum se va face sedarea pacienților

După mai multe cazuri grave în care pacienți au murit în clinici private sau în secții ATI, Ministerul Sănătății schimbă regulile pentru secțiile de terapie intensivă.

Studiu: Scăderea în greutate la vârsta mijlocie vine cu un posibil risc major pentru creier
Stiri Sanatate
Studiu: Scăderea în greutate la vârsta mijlocie vine cu un posibil risc major pentru creier

Cercetări recente sugerează că pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate afecta creierul diferit față de vârsta adultă tânără.

Recomandări
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT
Stiri Economice
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT

Ministerul Finanţelor a publicat, joi, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an. Veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%, potrivit documentului.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Noiembrie 2025

54:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28