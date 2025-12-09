Sectoarele economice în care ai cele mai mari șanse să te angajezi în 2026. Concluziile unui studiu în rândul antreprenorilor

09-12-2025 | 17:46
În ciuda incertitudinilor legate de viitorul economiei, 46% dintre antrepenrorii români intenționează să mențină nivelul actual de personal, în timp ce 24% anticipează creșteri și 28% se așteaptă la reduceri, arată un studiu recent.

În 2026, piața muncii din România se conturează cu câteva direcții clare de creștere, marcate de sectoare care anticipează un volum semnificativ de recrutări. Cel mai dinamic domeniu se anunță a fi cel de finanțe și asigurări, unde angajatorii raportează o previziune netă de angajare de 15%, cea mai ridicată dintre toate industriile incluse în această analiză.

Pe poziția a doua, dar cu o evoluție constantă și predictibilă, se află sectorul public de sănătate și serviciile sociale, cu o previziune de 8%. Tot în zona profesiilor cu specializare înaltă, estimările pentruServiciile Profesionale, Științifice & Tehnicesunt estimate la 7%. Aici intră avocații, contabilii, consultanții, experții în IT, inginerie sau cercetare aplicată, iar cererea este susținută de proiecte europene, reglementări mai stricte și nevoia companiilor de expertiză externă.

Un ritm mai temperat, dar tot pozitiv, îl au industriile utilităților și resurselor naturale, unde previziunile ajung la 4%. Creșterea vine pe fondul investițiilor în infrastructura energetică, proiectelor de modernizare și tranziției către surse verzi.

Perspective negative pentru unele sectoare

Un caz aparte este sectorul de comerț și logistică. Deși previziunea actuală este negativă, de –3%, aici se înregistrează o îmbunătățire de +3% față de 2024.

economic
România atrage investiții străine majore în Arad și Sibiu. Totuși, peste 1.500 de angajați își pierd locurile de muncă

În 2026, nu toate sectoarele vor accelera angajările. O parte importantă a economiei intră într-o fază de prudență, iar câteva industrii anunță reduceri de personal sau înghețarea recrutărilor.

Ospitalitatea se află în cea mai delicată poziție, cu o previziune de –12%, cea mai mare scădere dintre toate sectoarele analizate. Un alt domeniu care se află în această situație este cel IT cu o estimare negativă de -10%.

În construcții și imobiliare, previziunea este de –5%, iar în cazul producție scăderea față de anul curent va fi de -2%.

Regiunile din România în care se vor face cele mai multe angajări în 2026

Regiunea Sud-Vest se desprinde ca zona cu cea mai puternică creștere, avansul fiind considerabil mai ridicat decât în restul țării, după cum arată studiul. În contrast, Sudul și Sud-Estul marchează evoluții moderate, dar totuși pozitive, menținând dinamica de angajări peste nivelul de stagnare.

La polul opus, Vestul și Centrul consemnează cele mai accentuate scăderi, ceea ce indică o reținere semnificativă în planurile de angajare ale companiilor. București–Ilfov, Nord-Vestul și Nord-Estul rămân într-o zonă apropiată de stabilitate, cu variații minime.

În privința dimensiunii companiilor, organizațiile medii, cele cu 250–999 de angajați, se remarcă prin cele mai optimiste planuri de angajare pentru începutul lui 2026.

Cele mai mici firme, cu sub 10 angajați, anticipează cea mai vizibilă îmbunătățire față de anul precedent, chiar dacă nivelul estimat rămâne ușor sub zero. Restul categoriilor de companii prezintă valori negative sau foarte reduse, cu o tendință generală de prudență, în special în segmentul firmelor cu 50–249 de angajați și în cel al marilor angajatori cu 1.000–4.999 de angajați.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

