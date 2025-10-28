Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan pentru postul vacant de viceprim-ministru. „Țara are nevoie de toate energiile”

Postul de vicepremier a fost ocupat iniţial de Dragoş Anastasiu, care a demisionat în luna iulie, în urma unui scandal legat de oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Ulterior, postul a fost ocupat, interimat, de premierul Ilie Bolojan.

Guvernul a anunțat propunerea pentru viceprim-ministru

Guvernul anunţă că prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru.

„Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulţumeşte şi pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, arată Executivul.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic.

Co-fondatoare şi co-preşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate.

Oana Gheorghiu a coordonat proiecte majore de sănătate

Oana Gheorghiu a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donaţii şi sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori şi 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer şi alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

„Experienţa Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte şi mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care ţara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcţioneze mult mai bine în beneficiul cetăţenilor”, precizează Guvernul.

