CTP, laude la adresa Oanei Gheorghiu. Cofondatoarea spitalului „Dăruiește Viață” a fost propusă pentru postul de vicepremier

Stiri actuale
28-10-2025 | 19:20
Cristian Tudor Popescu, CTP
Pro TV

Cristian Tudor Popescu a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la spitalul „Dăruiește Viața” din București, cofondat de Oana Gheorghiu, propusă pentru postul de vicepremier. 

autor
Sabrina Saghin

„Treaba mea este să stau cu capul băgat zi de zi, de-o viață, în dejecțiile României. Și să scriu despre ele. De aceea, când se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal. M-am simțit ca într-o navă spațială așezată pe pământ, în sudul Bucureștiului.”, a spus CTP.

Spitalul a primit sprijinul a sute de mii de donatori

Spitalul, destinat oncologiei și radioterapiei pentru copii, este finanțat exclusiv prin donații ale persoanelor fizice și juridice, iar la inițierea construcției, donatorii au putut să-și lase gândurile într-o capsulă a timpului. După patru ani, numărul donatorilor a ajuns la 350.000, fiecare contribuind „după puteri”.

Rațiunea care stă la baza proiectului este clară, spune Cristian Tudor Popescu: „Pacientul trebuie să se simtă om și în spital, mai ales când e vorba de un copil. Și mai ales când e vorba de un copil cu cancer.”

Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra diferenței fundamentale față de spitalele de stat: „În spitalele românești, în special cele de stat, bolnavul nu mai e tratat ca un om, ci ca un număr. Viața lui se restrânge, marcată de suferință și izolare. Pe lângă boală, spitalul apasă și mai greu psihicul pacientului.”

Citește și
CTP
CTP, despre refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere: Femeia ajunge „într-o situație inferioară unui deținut”

Spitalul oferă condiții moderne și spațiu pentru joacă

Designul spitalului reflectă atenția pentru fiecare detaliu al confortului psihic și fizic al copiilor: saloanele sunt concepute pentru unul sau doi copii, cu părinți care pot locui alături, și au grupuri sanitare proprii. Camerele pentru transplant, separate de exterior prin ecluze de presiune, permit copiilor să comunice vizual și auditiv cu alți copii printr-un perete de sticlă și un interfon. Dacă se dorește intimitate, peretele poate fi opacizat. Există, de asemenea, o sală de proiecții cinematografice și un mic observator astronomic pe acoperiș, unde copiii pot privi stelele, chiar de la uzina care asigură electricitatea, căldura și aerisirea spitalului.

Și infrastructura medicală este la standarde excepționale: spațiile de terapie intensivă sunt pentru o singură persoană, materialul predominant este sticla, ușor de igienizat, iar asistența operațiilor este puternic digitalizată, chirurgul fiind plasat „în centrul unui agregat electronico-informatic de intervenție.” Încăperile pentru personalul medical au uși albe, cele pentru pacienți uși galbene, iar lumina este omniprezentă, în toate culorile curcubeului.

„Parcă aștept să văd copii în costume spațiale, jucându-se de-a Star Trek... ‘Dăruiește viață!’ – un spital care îți dă sentimentul că intri în el ca să trăiești, nu ca să mori.”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Oana Gheorghiu, propusă pentru postul de vicepremier

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.
 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: spital, cristian tudor popescu, daruieste viata,

Dată publicare: 28-10-2025 18:44

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Cristian Tudor Popescu: Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt „unici”
Stiri actuale
Cristian Tudor Popescu: Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt „unici”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu afirmă că întâlnirea pentru pace anunțată de Viktor Orban la Budapesta și dialogul de la București privind pensiile magistraților urmăresc doar capital electoral, nu soluții reale.

CTP, despre refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere: Femeia ajunge „într-o situație inferioară unui deținut”
Stiri actuale
CTP, despre refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere: Femeia ajunge „într-o situație inferioară unui deținut”

Avortul în România a devenit tot mai greu accesibil pentru femei pe fondul refuzului medicilor. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră că această practică a doctorilor  încalcă drepturile fundamentale ale femeilor.

Cristian Tudor Popescu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: ”Nu simt empatie pentru domnul Kirk”
Stiri actuale
Cristian Tudor Popescu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: ”Nu simt empatie pentru domnul Kirk”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, într-un text publicat pe pagina personală de Facebook, asasinarea activistului american Charlie Kirk.

Recomandări
Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”
Stiri Politice
Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”

Liderii Coaliției s-au întâlnit din nou marți pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, după ce CCR a respins proiectul Guvernului Bolojan.

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”
Stiri actuale
Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

Este anchetă la Spitalul Județean din Buzău după ce în această dimineață, o doctoriță de 37 de ani a fost găsită fără suflare în camera de gardă a unității sanitare.

Repornește războiul în Fâșia Gaza. Netanyahu a ordonat „lovituri puternice imediate”
Stiri externe
Repornește războiul în Fâșia Gaza. Netanyahu a ordonat „lovituri puternice imediate”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să efectueze atacuri intense asupra Fâșiei Gaza, după ce a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul negociat de SUA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 28 Octombrie 2025

57:39

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28