CTP, laude la adresa Oanei Gheorghiu. Cofondatoarea spitalului „Dăruiește Viață” a fost propusă pentru postul de vicepremier

Cristian Tudor Popescu a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la spitalul „Dăruiește Viața” din București, cofondat de Oana Gheorghiu, propusă pentru postul de vicepremier.

„Treaba mea este să stau cu capul băgat zi de zi, de-o viață, în dejecțiile României. Și să scriu despre ele. De aceea, când se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal. M-am simțit ca într-o navă spațială așezată pe pământ, în sudul Bucureștiului.”, a spus CTP.

Spitalul a primit sprijinul a sute de mii de donatori

Spitalul, destinat oncologiei și radioterapiei pentru copii, este finanțat exclusiv prin donații ale persoanelor fizice și juridice, iar la inițierea construcției, donatorii au putut să-și lase gândurile într-o capsulă a timpului. După patru ani, numărul donatorilor a ajuns la 350.000, fiecare contribuind „după puteri”.

Rațiunea care stă la baza proiectului este clară, spune Cristian Tudor Popescu: „Pacientul trebuie să se simtă om și în spital, mai ales când e vorba de un copil. Și mai ales când e vorba de un copil cu cancer.”

Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra diferenței fundamentale față de spitalele de stat: „În spitalele românești, în special cele de stat, bolnavul nu mai e tratat ca un om, ci ca un număr. Viața lui se restrânge, marcată de suferință și izolare. Pe lângă boală, spitalul apasă și mai greu psihicul pacientului.”

Spitalul oferă condiții moderne și spațiu pentru joacă

Designul spitalului reflectă atenția pentru fiecare detaliu al confortului psihic și fizic al copiilor: saloanele sunt concepute pentru unul sau doi copii, cu părinți care pot locui alături, și au grupuri sanitare proprii. Camerele pentru transplant, separate de exterior prin ecluze de presiune, permit copiilor să comunice vizual și auditiv cu alți copii printr-un perete de sticlă și un interfon. Dacă se dorește intimitate, peretele poate fi opacizat. Există, de asemenea, o sală de proiecții cinematografice și un mic observator astronomic pe acoperiș, unde copiii pot privi stelele, chiar de la uzina care asigură electricitatea, căldura și aerisirea spitalului.

Și infrastructura medicală este la standarde excepționale: spațiile de terapie intensivă sunt pentru o singură persoană, materialul predominant este sticla, ușor de igienizat, iar asistența operațiilor este puternic digitalizată, chirurgul fiind plasat „în centrul unui agregat electronico-informatic de intervenție.” Încăperile pentru personalul medical au uși albe, cele pentru pacienți uși galbene, iar lumina este omniprezentă, în toate culorile curcubeului.

„Parcă aștept să văd copii în costume spațiale, jucându-se de-a Star Trek... ‘Dăruiește viață!’ – un spital care îți dă sentimentul că intri în el ca să trăiești, nu ca să mori.”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Oana Gheorghiu, propusă pentru postul de vicepremier

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













