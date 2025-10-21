CTP, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: „Rușii luau pâinea de la gură Justiției române”

Gazetarul CTP a reacționat pe Facebook la decizia CCR de luni, care a declarat neconstituțională legea privind modificarea pensiilor magistraților.

Într-o postare pe Facebook, el a menționat că decizia CCR face „țăndări dreptatea în societatea românească”.

„De ce onor Curtea Constituțională a României a blocat, chiar dacă începuse, turul 2 al alegerilor prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Dumnezeilă, candidatul propulsat de KGB? Din patriotism, din iubire de țară? Iacătă că nu. Pur și simplu, judecătorii CCR și magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, izolare și bătaie de joc, luându-le lor pâinea de la gură – căci noi, Justiția, suntem singurii care avem, împreună cu pensiile nerușinate, privilegiul de a face țăndări dreptatea în societatea românească, a însămânța haosul și a ne bate joc de cetățenii acestei țări, noi, Justiția română, nu rușii!”, a scris gazetarul pe Facebook.

Curtea Constituțională a declarat, luni, neconstituțională reforma pensiei magistraților, în urma sesizării făcute de Înalta Curte.

Decizia vine la 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat creșterea vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor la 65 de ani.

Din nouă judecători câți are Curtea, cinci au votat pentru admiterea sesizării ICCJ, iar patru împotrivă. Conform surselor, unul dintre motivele pentru care s-a dat verdictul de neconstituționalitate este faptul că legea nu are avizul CSM. În schimb, asupra conținutului legii nu au fost găsite obiecții. De altfel, CCR urmează să publice motivarea deciziei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













