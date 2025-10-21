CTP, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: „Rușii luau pâinea de la gură Justiției române”

21-10-2025
CTP, despre decizia CEDO: Curtea Constituțională este o anexă a partidelor
Inquam/ Bogdan Buda

Gazetarul CTP a reacționat pe Facebook la decizia CCR de luni, care a declarat neconstituțională legea privind modificarea pensiilor magistraților.

autor
Lorena Mihăilă

Într-o postare pe Facebook, el a menționat că decizia CCR face „țăndări dreptatea în societatea românească”.

„De ce onor Curtea Constituțională a României a blocat, chiar dacă începuse, turul 2 al alegerilor prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Dumnezeilă, candidatul propulsat de KGB? Din patriotism, din iubire de țară? Iacătă că nu. Pur și simplu, judecătorii CCR și magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, izolare și bătaie de joc, luându-le lor pâinea de la gură – căci noi, Justiția, suntem singurii care avem, împreună cu pensiile nerușinate, privilegiul de a face țăndări dreptatea în societatea românească, a însămânța haosul și a ne bate joc de cetățenii acestei țări, noi, Justiția română, nu rușii!”, a scris gazetarul pe Facebook.

Curtea Constituțională a declarat, luni, neconstituțională reforma pensiei magistraților, în urma sesizării făcute de Înalta Curte.

Decizia vine la 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat creșterea vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor la 65 de ani.

Din nouă judecători câți are Curtea, cinci au votat pentru admiterea sesizării ICCJ, iar patru împotrivă. Conform surselor, unul dintre motivele pentru care s-a dat verdictul de neconstituționalitate este faptul că legea nu are avizul CSM. În schimb, asupra conținutului legii nu au fost găsite obiecții. De altfel, CCR urmează să publice motivarea deciziei.

