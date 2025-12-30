O familie cu 5 copii a rămas pe drumuri înainte de Anul Nou. Tot ce aveau a ars într-un incendiu

30-12-2025 | 17:51
Sărbătorile care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie s-au transformat într-un coșmar pentru o familie cu cinci copii din județul Mureș. Un incendiu violent le-a mistuit locuința, în doar câteva minute.

Reka Bereczki

Oamenii au rămas pe drumuri, doar cu hainele de pe ei, fără acte sau provizii. Copiii, cu vârste între 7 și 16 ani, speră într-o minune, și încearcă să-și îmbărbăteze părinții, copleșiți de necazuri...

Flăcările au făcut scrum casa modesta a familiei cu cinci copii din localitatea Fundoaia, judeţul Mureş.

Incendiul a izbucnit la etajul clădirii, la scurt timp după ce tatăl, dependent de dializă, venise de la spital. Imediat, vecinii, alertaţi de fum, au dat alarma, iar părinţii şi cei mici au reuşit să iasă din casă. În urma lor, în câteva minunte, totul a fost cuprins de flăcări.

Doar fundația a mai rămas, din locuinţa pe care familia a ridicat-o cu greu, după multă muncă.

Kovaci Melinda: „Pe când a urcat soțul, deja flăcările dădeau afară. Nu ai mai avut ce să faci. Era casă mare pe care împreună cu soțul am ridicat -o.

Kovaci Voicu Tițian: „În câteva minute s-a dus tot. Aici a fost casa, cât că au apucat copiii să iasă afară. În 15 minute nu a mai fost nimic.

Familia rămasă pe drumuri nu a mai putut salva nimic! Focul ardea atât de intens încât oamenii sunt bucuroşi că au scăpat cu viaţă.

Kovaci Voicu Tițian: „Am improvizat acolo un pic de foc, căldură, un pic de lumină și asta e... Asta e tot ce a mai rămas”

Pentru familia Kovaci, orice formă de sprijin este binevenită: haine pentru copii, alimente, materiale de construcții sau sprijin financiar pentru refacerea locuinței.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, mures, familie, sprijin,

Dată publicare: 30-12-2025 17:51

