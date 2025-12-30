Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore

Explozie urmată de un incendiu violent, luni seară, la periferia orașului Târgu Bujor, din județul Galați. Casa unui bărbat de 55 de ani a fost parțial distrusă, iar proprietarul a suferit arsuri severe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Bubuitura s-a auzit la puțin timp după lăsarea întunericului, într-un cartier de case din orașul Târgu Bujor.

Pompierii au intervenit în forță și și-au chemat în sprijin colegii din localitățile învecinate, pentru că incendiul declanșat după explozie a fost foarte violent. Intervenția a durat aproximativ două ore, dar, din păcate, din imobil nu a mai rămas mare lucru.

Pompierii au stabilit că deflagrația a avut loc din cauza unei acumulări de gaze, de la o butelie care, cel mai probabil, a fost montată incorect.

Proprietarul a suferit arsuri de gradele doi și trei în zona capului și pe spate. Bărbatul de 55 de ani a fost transportat de urgență la spitalul din Târgu Bujor și, potrivit medicilor, rănile nu îi pun viața în pericol. Ancheta a fost preluată de poliție și de Parchet.”

