Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore

Stiri actuale
30-12-2025 | 14:00
×
Codul embed a fost copiat

Explozie urmată de un incendiu violent, luni seară, la periferia orașului Târgu Bujor, din județul Galați. Casa unui bărbat de 55 de ani a fost parțial distrusă, iar proprietarul a suferit arsuri severe.

autor
Marius Grama

Corespondent Știrile PRO TV: „Bubuitura s-a auzit la puțin timp după lăsarea întunericului, într-un cartier de case din orașul Târgu Bujor.

Pompierii au intervenit în forță și și-au chemat în sprijin colegii din localitățile învecinate, pentru că incendiul declanșat după explozie a fost foarte violent. Intervenția a durat aproximativ două ore, dar, din păcate, din imobil nu a mai rămas mare lucru.

Pompierii au stabilit că deflagrația a avut loc din cauza unei acumulări de gaze, de la o butelie care, cel mai probabil, a fost montată incorect.

Proprietarul a suferit arsuri de gradele doi și trei în zona capului și pe spate. Bărbatul de 55 de ani a fost transportat de urgență la spitalul din Târgu Bujor și, potrivit medicilor, rănile nu îi pun viața în pericol. Ancheta a fost preluată de poliție și de Parchet.”

Citește și
radar
Coloane de mașini care se întind pe kilometri între București și Brașov. Care este recomandarea polițiștilor
Târgul de Crăciun din Craiova, prelungit o săptămână după două milioane de vizitatori și încasări record pentru HoReCa

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, galati, casă, explozie, barbat ranit,

Dată publicare: 30-12-2025 12:53

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată

Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după o explozie urmată de un incendiu violent.  

Recomandări
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea
Stiri Economice
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”
Stiri actuale
Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.  

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Decembrie 2025

03:54:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28