Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online

iLikeIT
15-10-2025 | 18:35
hacker
Shutterstock

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC în tentative de fraudă online.

autor
Claudia Alionescu

Mesajul a fost postat miercuri, pe pagina de Facebook a instituției.

''Adesea, infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorități pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime. Astfel, identitatea vizuală corespondentă precum și numele Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost și sunt încă utilizate de atacatori în tentative de fraudă online. Acest #scam se bazează pe un scenariu în care potențialei victime inițial i se aduce la cunoștință o informație care are rolul de a emoționa și, implicit, de a impacienta utilizatorul (acuze de pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie). În plus, stabilesc nevoia de urgență prin stabilirea unei limite de timp pentru a oferi un răspuns la respectivele acuze (48 de ore). Astfel, capacitatea de analiză și de a lua decizii corecte a potențialei victime este din start afectată. Mai departe, după stabilirea emoției, atacatorii speră să primească detalii compromițătoare sau chiar date sensibile, printr-un răspuns (reply) la e-mail-ul inițial, care nu este una specifică unei autorități, așa cum se poate vedea din imagini'', subliniază sursa citată.

În acest context, experții în securitate cibernetică recomandă vigilență cu privire la primirea unor astfel de mesaje nesolicitate, o analiză în context a mesajului primit și verificarea adresei reale de mail a expeditorului. De multe ori, atacatorii se folosesc de alias-uri pentru a ascunde adresa reală.

Citește și
frauda telefon
DNSC avertizează asupra unei noi fraude online. Victimele primesc mesaje false despre paginile pe care le gestionează

Totodată, trebuie evitată accesarea link-urilor sau a atașamentelor din mesaje suspicioase, precum și trimiterea în zona de Spam a adreselor de e-mail care transmit mesaje-capcană.

''Dacă ați căzut în capcană și ați intrat în conversație cu atacatorii, cărora le-ați furnizat ulterior date personale, date de autentificare și mai ales detalii financiare, contactați imediat banca pentru a bloca acel card și eventuale tranzacții ilicite din cont, Poliția pentru a deschide o investigație și DNSC, pentru a informa mai departe și alți utilizatori despre tipul acesta de atac'', precizează DNSC.

Metoda folosită de patronii unor firme de ridesharing pentru a face evaziune fiscală. Prejudiciul trece de 6 milioane de euro

Sursa: Agerpres

Etichete: online, dnsc, avertisment,

Dată publicare: 15-10-2025 18:35

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Avertisment DNSC: Escrocii au intensificat fraudele online în numele unor site-uri cunoscute pentru a fura date bancare
Stiri actuale
Avertisment DNSC: Escrocii au intensificat fraudele online în numele unor site-uri cunoscute pentru a fura date bancare

DNSC avertizează că atacatorii cibernetici îşi intensifică fraudele online, folosind site-uri false OLX, ePantofi şi imagini cu persoane publice pentru a promova câştiguri înşelătoare.

DNSC avertizează asupra unei noi fraude online. Victimele primesc mesaje false despre paginile pe care le gestionează
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra unei noi fraude online. Victimele primesc mesaje false despre paginile pe care le gestionează

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.

Nou val de fraude. Atacatorii se prezintă drept angajaţi ai DNSC pentru recuperarea banilor pierduți
Stiri actuale
Nou val de fraude. Atacatorii se prezintă drept angajaţi ai DNSC pentru recuperarea banilor pierduți

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor apeluri telefonice false, în care atacatorii se dau drept angajați DNSC și promit recuperarea banilor pierduți în fraude, cu scopul de a înșela din nou victimele.

DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing).

DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită abuziv imaginea economistului Adrian Negrescu.

Recomandări
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Stiri Politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile
Stiri Economice
Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile

Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, asta în contextul incertitudinilor globale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Octombrie 2025

47:47

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28