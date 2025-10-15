Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC în tentative de fraudă online.

Mesajul a fost postat miercuri, pe pagina de Facebook a instituției.

''Adesea, infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorități pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime. Astfel, identitatea vizuală corespondentă precum și numele Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost și sunt încă utilizate de atacatori în tentative de fraudă online. Acest #scam se bazează pe un scenariu în care potențialei victime inițial i se aduce la cunoștință o informație care are rolul de a emoționa și, implicit, de a impacienta utilizatorul (acuze de pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie). În plus, stabilesc nevoia de urgență prin stabilirea unei limite de timp pentru a oferi un răspuns la respectivele acuze (48 de ore). Astfel, capacitatea de analiză și de a lua decizii corecte a potențialei victime este din start afectată. Mai departe, după stabilirea emoției, atacatorii speră să primească detalii compromițătoare sau chiar date sensibile, printr-un răspuns (reply) la e-mail-ul inițial, care nu este una specifică unei autorități, așa cum se poate vedea din imagini'', subliniază sursa citată.

În acest context, experții în securitate cibernetică recomandă vigilență cu privire la primirea unor astfel de mesaje nesolicitate, o analiză în context a mesajului primit și verificarea adresei reale de mail a expeditorului. De multe ori, atacatorii se folosesc de alias-uri pentru a ascunde adresa reală.

Totodată, trebuie evitată accesarea link-urilor sau a atașamentelor din mesaje suspicioase, precum și trimiterea în zona de Spam a adreselor de e-mail care transmit mesaje-capcană.

''Dacă ați căzut în capcană și ați intrat în conversație cu atacatorii, cărora le-ați furnizat ulterior date personale, date de autentificare și mai ales detalii financiare, contactați imediat banca pentru a bloca acel card și eventuale tranzacții ilicite din cont, Poliția pentru a deschide o investigație și DNSC, pentru a informa mai departe și alți utilizatori despre tipul acesta de atac'', precizează DNSC.

