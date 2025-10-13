Un bătrân a dat 50.000 de lei unui fals medic, convins că fiul său este pe moarte. Escrocul s-a prezentat la ușa bărbatului
Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de către un impostor care s-a dat drept medic, folosind metoda „accidentul”, potrivit unui comunicat transmis luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
Conform sursei citate, lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Costineşti au fost sesizaţi, prin apel 112, că un bărbat ar fi fost înşelat prin metoda "accidentul".
Poliția a deschis dosar penal
"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat, de 70 de ani, care a relatat faptul că, în timp ce se afla singur la domiciliul său, ar fi fost contactat de către o persoană necunoscută, care ar fi pretins că este medic, iar fiul bărbatului s-ar afla într-o stare gravă de sănătate şi ar avea nevoie de 300.000 de lei pentru tratament", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.
Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, persoana vătămată i-a dat 50.700 de lei unui bărbat care s-a prezentat la domiciliul acesteia.
Poliţiştii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.
