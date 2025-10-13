Un bătrân a dat 50.000 de lei unui fals medic, convins că fiul său este pe moarte. Escrocul s-a prezentat la ușa bărbatului

13-10-2025 | 13:11
Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de către un impostor care s-a dat drept medic, folosind metoda „accidentul”, potrivit unui comunicat transmis luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Aura Trif

Conform sursei citate, lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Costineşti au fost sesizaţi, prin apel 112, că un bărbat ar fi fost înşelat prin metoda "accidentul".

Poliția a deschis dosar penal

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat, de 70 de ani, care a relatat faptul că, în timp ce se afla singur la domiciliul său, ar fi fost contactat de către o persoană necunoscută, care ar fi pretins că este medic, iar fiul bărbatului s-ar afla într-o stare gravă de sănătate şi ar avea nevoie de 300.000 de lei pentru tratament", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, persoana vătămată i-a dat 50.700 de lei unui bărbat care s-a prezentat la domiciliul acesteia.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. 

ilie chesa
Ilie Cheșa, fostul viceprimar al Aradului, vizat de două anchete. Soția sa și alți doi apropiați, suspecți
Copil de 13 ani, tăiat cu secera de paznicul unui parc de distracții din Brașov. Scenele de groază, surprinse de un martor

Fraudă cu carburanți la Craiova, de aproape 4 milioane de lei. O firmă a vândut motorină fără să achite accizele
Fraudă cu carburanți la Craiova, de aproape 4 milioane de lei. O firmă a vândut motorină fără să achite accizele

O firmă din Craiova este acuzată de ANAF că a prezentat ordine de plată false pentru accize la 804 tone de motorină, în valoare de peste 2 milioane lei, potrivit Direcției Antifraudă. Suspiciunile vizează o posibilă fraudă fiscală majoră.

Ilie Cheșa, fostul viceprimar al Aradului, vizat de două anchete. Soția sa și alți doi apropiați, suspecți
Ilie Cheșa, fostul viceprimar al Aradului, vizat de două anchete. Soția sa și alți doi apropiați, suspecți

Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, este anchetat de Parchetul European Timișoara pentru suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.  

O altă fraudă uriașă în domeniul ride-sharing: prejudiciu de 175 milioane lei descoperit de ANAF
O altă fraudă uriașă în domeniul ride-sharing: prejudiciu de 175 milioane lei descoperit de ANAF

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat companii de transport alternativ (ride-sharing), după o analiză de risc, şi a descoperit un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de către 128 de firme.

Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Donald Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Donald Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, conform datelor INS.

Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă
Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă

7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată, pentru a li se promite un câștig rapid, arată un studiu recent XTB*. În plus, mai mult de jumătate dintre participanți au spus că știu persoane care au fost victime ale fraudelor.

