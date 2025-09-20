DNSC avertizează asupra unei noi fraude online. Victimele primesc mesaje false despre pagini gestionate

Stiri actuale
20-09-2025 | 17:45
frauda telefon

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.

autor
Mihaela Ivăncică

"A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin reţelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecţionează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării şi folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor", arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: nu accesa linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute; dacă ai dubii privind situaţia paginii tale, intră direct pe site-ul oficial al reţelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj; nu oferi niciodată parole, coduri OTP, sau alte date de autentificare prin formulare suspecte; raportează conţinutul suspect către DNSC: https://pnrisc.dnsc.ro; fii vigilent, protejează-ţi datele şi limitează răspândirea tentativelor de fraudă. 

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Sursa: Agerpres

Etichete: frauda, dnsc,

Dată publicare: 20-09-2025 17:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Nou val de fraude. Atacatorii se prezintă drept angajaţi ai DNSC pentru recuperarea banilor pierduți
Stiri actuale
Nou val de fraude. Atacatorii se prezintă drept angajaţi ai DNSC pentru recuperarea banilor pierduți

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor apeluri telefonice false, în care atacatorii se dau drept angajați DNSC și promit recuperarea banilor pierduți în fraude, cu scopul de a înșela din nou victimele.

DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing).

DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită abuziv imaginea economistului Adrian Negrescu.

DNSC avertizează: Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră. Nu furnizați date personale prin telefon
Stiri actuale
DNSC avertizează: Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră. Nu furnizați date personale prin telefon

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră, şi recomandă să nu furnizați informaţii personale.

O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC
Stiri actuale
O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unei noi tentative de înşelătorie care circulă online sub forma unei aşa-zise citaţii oficiale.

Recomandări
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament
Stiri Politice
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Buletinele electronice, misiune imposibilă pentru Guvern. Câte cărți de identitate trebuie emise până la finalul PNRR
Stiri actuale
Buletinele electronice, misiune imposibilă pentru Guvern. Câte cărți de identitate trebuie emise până la finalul PNRR

Guvernul vrea să reducă la doar 3,5 milioane numărul românilor care vor beneficia de buletine electronice până în iulie 2026, asta în condițiile în care până acum au fost emise sub jumătate de milion.

România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen
Stiri actuale
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28