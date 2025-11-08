Cursuri gratuite la Cluj pentru seniori: cum învață vârstnicii să se protejeze de fraudele online

În Cluj-Napoca, mai mulți specialiști le vin în sprijin, gratuit. Îi învață cum să folosească noile tehnologii și să se ferească de pericolele din mediul online.

În grupe de 10 persoane, timp de două ore, seniorii primesc sfaturi prețioase de la un specialist în tehnologie. De pildă, la acest curs, au fost învățați cum să caute produsul dorit într-un magazin online și să-l cumpere.

Cel mai mare obstacol?

Femeie: ”Să-mi plătesc facturile”.

Probleme sunt și când trec de la laptopurile cu care, în multe cazuri, abia s-au obișnuit, la telefoane.



Bărbat: ”Eu mai mult lucrez pe laptop și având în vedere că alta este metodologia pe un telefon, aveam neconcordanță care la un moment dat mă derutau. Participarea la o ședință zoom, altfel o poți organiza de pe un telefon sau de pe un laptop și întâmpinam dificultăți”.



Bianca Muntean, Manager: ”Am reușit să accesăm o finanțare de la Primăria Cluj-Napoca aceste cursuri cumva le oferă informații că să poată să își achite taxe, impozite locale online, să facă cumpărături online, să țină legătura cu rudele aflate în străinătate și foarte important cum să-și protejeze datele online și să nu fie victime ale fraudelor cibernetice”.

100 de vârstnici au făcut, anul acesta, cursurile de competențe online.



