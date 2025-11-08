Cursuri gratuite la Cluj pentru seniori: cum învață vârstnicii să se protejeze de fraudele online

Stiri actuale
08-11-2025 | 08:35
×
Codul embed a fost copiat

Într-o perioadă în care plățile, programările la medic sau cumpărăturile sunt făcute deseori pe internet, vârstnicii rămân vulnerabili în fața fraudelor și atacurilor cibernetice.  

autor
Alexia Enescu

În Cluj-Napoca, mai mulți specialiști le vin în sprijin, gratuit. Îi învață cum să folosească noile tehnologii și să se ferească de pericolele din mediul online.

În grupe de 10 persoane, timp de două ore, seniorii primesc sfaturi prețioase de la un specialist în tehnologie. De pildă, la acest curs, au fost învățați cum să caute produsul dorit într-un magazin online și să-l cumpere.

Cel mai mare obstacol?

Femeie: ”Să-mi plătesc facturile”.

Citește și
aparat droguri
Cel mai performant aparat de depistare a drogurilor din vestul țării, pus în funcțiune la Spitalul Județean Arad

Probleme sunt și când trec de la laptopurile cu care, în multe cazuri, abia s-au obișnuit, la telefoane.

Bărbat: ”Eu mai mult lucrez pe laptop și având în vedere că alta este metodologia pe un telefon, aveam neconcordanță care la un moment dat mă derutau. Participarea la o ședință zoom, altfel o poți organiza de pe un telefon sau de pe un laptop și întâmpinam dificultăți”.

Bianca Muntean, Manager: ”Am reușit să accesăm o finanțare de la Primăria Cluj-Napoca aceste cursuri cumva le oferă informații că să poată să își achite taxe, impozite locale online, să facă cumpărături online, să țină legătura cu rudele aflate în străinătate și foarte important cum să-și protejeze datele online și să nu fie victime ale fraudelor cibernetice”.

100 de vârstnici au făcut, anul acesta, cursurile de competențe online.

Sursa: Agerpres

Etichete: cluj, online, cursuri, frauda,

Dată publicare: 08-11-2025 08:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Cel mai performant aparat de depistare a drogurilor din vestul țării, pus în funcțiune la Spitalul Județean Arad
Stiri actuale
Cel mai performant aparat de depistare a drogurilor din vestul țării, pus în funcțiune la Spitalul Județean Arad

La Spitalul Județean din Arad funcționează cel mai performant aparat de depistare a drogurilor în sânge din vestul țării.

Vizitatori neașteptați la Pitești: vulpile s-au obișnuit cu oamenii și apar chiar în centrul orașului
Stiri actuale
Vizitatori neașteptați la Pitești: vulpile s-au obișnuit cu oamenii și apar chiar în centrul orașului

De câteva săptămâni, piteștenii au vizitatori neobișnuiți. Zăresc tot mai des vulpi în diferite zone din oraș.

Programul „laptele, cornul și fructul” pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA
Stiri actuale
Programul „laptele, cornul și fructul” pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA

Programul „Laptele, cornul și fructul” în grădinițe și școli pornește și în acest an lent și selectiv - cu toate că părinții îl consideră util.

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28