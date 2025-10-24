Un funcţionar de la ADP Sector 6, plasat sub control judiciar pentru fraudă de peste 330.000 de lei

Stiri Justitie
24-10-2025 | 15:54
politie
Shutterstock

Un funcționar public de la ADP Sectorul 6 al Capitalei care este acuzat că şi-ar fi însuşit sute de mii de lei din banii instituţiei, după ce ar fi falsificat documente pentru maşini ridicate de pe domeniul public, a fost plasat sub control judiciar.

autor
Claudia Alionescu

El va sta sub controlul judiciar 60 de zile. Prejudiciul se ridică la peste 330.000 de lei.

Funcţionarul public ar fi pierdut banii la pariuri sportive, au precizat surse judiciare pentru News.ro.

Potrivit Ministerului Public, în 23 octombrie, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din sectorul 6 al Capitalei au făcut două percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Olt, într-un dosar de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată, suspectat fiind şeful Serviciului Ridicări Auto din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 6.

Vineri, 24 octombrie, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de el, iar procurorul a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile şi instituirea sechestrului asigurator, precum şi indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile şi imobile ale funcţionarului suspectat de delapidare şi poprire asupra sumelor de bani din conturi, până la concurenţa sumei de 247.660 Lei.

Citește și
Politie
Funcționar public reținut pentru divulgare de informații secrete în dosarul a doi notari acuzați de evaziune fiscală

Potrivit probelor existente la dosar, şeful serviciului respectiv şi-ar fi însuşit în interes personal în mai multe rânduri, în perioada 19 decembrie 2024 - 31 iulie 2025, sumele de bani ridicate de la Parcul Auto al ADP Sector 6, rezultate din încasările în numerar aferente perioadei 10 decembrie 2024 - 31 iulie 2025, în sumă totală de 331.670 lei, pe care le gestiona şi pe care era obligat să le predea casieriei centrale a instituţiei.

De asemenea, anchetatorii au mai stabilit că, între 19 decembrie 2024 şi 25 iulie 2025, şeful Serviciului Ridicări Auto al ADP Sector 6 a falsificat cele 50 de borderouri de predare-primire a sumelor de bani ridicate de la Parcul Auto al instituţiei, din perioada 19 decembrie 2024 - 25 iulie 2025, contrafăcând semnăturile altui funcţionar public, pe care mai apoi le-a depus la Parcul Auto pentru a crea aparenţa legală că banii au fost depuşi la casieria centrală.

Panică într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Oameni speriați de un urs care alerga pe șoseaua principală

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, frauda, adp, functionar,

Dată publicare: 24-10-2025 15:35

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Funcționar din Constanța, acuzat de procurorii Codruței Kovesi de fraudă de 850.000 de euro cu fonduri pentru irigații
Stiri Justitie
Funcționar din Constanța, acuzat de procurorii Codruței Kovesi de fraudă de 850.000 de euro cu fonduri pentru irigații

Parchetul European a confiscat active de 500.000 de euro de la un funcționar public din Constanța, cercetat într-un dosar privind o fraudă de 850.000 de euro din fonduri UE pentru sisteme de irigații.

Funcționar public reținut pentru divulgare de informații secrete în dosarul a doi notari acuzați de evaziune fiscală
Stiri Justitie
Funcționar public reținut pentru divulgare de informații secrete în dosarul a doi notari acuzați de evaziune fiscală

Un funcţionar de la o instituţie publică a fost reţinut, pentru 24 de ore, în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii Direcţiei Economice a IGPR, joi, la sediul unei instituţii publice din Sectorul 3 și la domiciliul unei persoane.

Un bărbat s-a dat drept funcționar și i-a cerut unui individ 15.000 de lei pentru a-l ajuta să își recupereze permisul
Stiri actuale
Un bărbat s-a dat drept funcționar și i-a cerut unui individ 15.000 de lei pentru a-l ajuta să își recupereze permisul

Un bărbat din Botoșani, reclamat pentru trafic de influență, a fost reținut după ce a pretins că poate ajuta un bistrițean să-și recupereze permisul și să obțină o decizie favorabilă într-un dosar penal, cerând bani în schimb.

Recomandări
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele
Stiri actuale
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele

După explozia de la blocul din Rahova a crescut numărul apelurilor la 112 privind scurgeri de gaz în imobile din București, spune prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28