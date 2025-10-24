Un funcţionar de la ADP Sector 6, plasat sub control judiciar pentru fraudă de peste 330.000 de lei

Un funcționar public de la ADP Sectorul 6 al Capitalei care este acuzat că şi-ar fi însuşit sute de mii de lei din banii instituţiei, după ce ar fi falsificat documente pentru maşini ridicate de pe domeniul public, a fost plasat sub control judiciar.

El va sta sub controlul judiciar 60 de zile. Prejudiciul se ridică la peste 330.000 de lei.

Funcţionarul public ar fi pierdut banii la pariuri sportive, au precizat surse judiciare pentru News.ro.

Potrivit Ministerului Public, în 23 octombrie, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din sectorul 6 al Capitalei au făcut două percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Olt, într-un dosar de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată, suspectat fiind şeful Serviciului Ridicări Auto din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 6.

Vineri, 24 octombrie, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de el, iar procurorul a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile şi instituirea sechestrului asigurator, precum şi indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile şi imobile ale funcţionarului suspectat de delapidare şi poprire asupra sumelor de bani din conturi, până la concurenţa sumei de 247.660 Lei.

Potrivit probelor existente la dosar, şeful serviciului respectiv şi-ar fi însuşit în interes personal în mai multe rânduri, în perioada 19 decembrie 2024 - 31 iulie 2025, sumele de bani ridicate de la Parcul Auto al ADP Sector 6, rezultate din încasările în numerar aferente perioadei 10 decembrie 2024 - 31 iulie 2025, în sumă totală de 331.670 lei, pe care le gestiona şi pe care era obligat să le predea casieriei centrale a instituţiei.

De asemenea, anchetatorii au mai stabilit că, între 19 decembrie 2024 şi 25 iulie 2025, şeful Serviciului Ridicări Auto al ADP Sector 6 a falsificat cele 50 de borderouri de predare-primire a sumelor de bani ridicate de la Parcul Auto al instituţiei, din perioada 19 decembrie 2024 - 25 iulie 2025, contrafăcând semnăturile altui funcţionar public, pe care mai apoi le-a depus la Parcul Auto pentru a crea aparenţa legală că banii au fost depuşi la casieria centrală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













