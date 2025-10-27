„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe Whatsapp

DNSC avertizează asupra unei fraude prin apeluri false care folosesc identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale și financiare.

"Aţi primit pe WhatsApp un mesaj de la "Departamentul de Resurse Umane CERT.RO", care vă promite câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri? Este o tentativă de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi - o înşelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale şi financiare. După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informaţii confidenţiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare", arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Ce trebuie să facă utilizatorii

În context, specialiştii DNSC recomandă utilizatorilor de internet să nu adauge şi să nu interacţioneze cu numere necunoscute, să nu acceseze linkuri şi să nu introducă coduri primite prin SMS/OTP, să verifice mereu informaţiile doar pe canalele oficiale, să activeze autentificarea în doi paşi (2FA) şi să folosească parole unice, să raporteze mesajul apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro şi să blocheze expeditorul.

"Fiţi vigilenţi! Nicio instituţie publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câştiguri rapide. Siguranţa digitală începe cu un singur gest: atenţia", avertizează instituţia.

Fraudele sunt din ce în ce mai bine puse la punct

Trei din 10 români au pierdut bani la un moment dat ca urmare a unor fraude financiare, arată un studiu recent.

„Metodele atacatorilor sunt din ce în ce mai bine puse la punct, sunt din ce în ce mai complexe. Atacatorii se folosesc și de instrumente de Inteligență Artificială. Mult mai bine se pricep la aceste instrumente decât noi, utilizatorii, să le folosim pentru a ne apăra. Folosindu-se de Inteligența Artificială, fie manipulează imagini, fie manipulează videoclipuri, astfel încât să ne convingă de faptul că scenariul pe care ni-l prezintă este unul plauzibil, este unul real”, a declarat Mihai Rotariu, coordonator Directoratul Național de Securitate Cibernetică pentru Știrile ProTV.

Fie că vorbim despre conturi bancare, rețele sociale, aplicații prin care plătim facturi sau diverse servicii, românii folosesc parole mult prea ușoare. Potrivit datelor colectate de o platformă de cercetare în domeniul securității cibernetice, cea mai folosită combinație la nivel mondial rămâne clasicul 123456. În top mai apar și cuvintele „administrator” sau „parolă”, și acestea compromise frecvent de hackeri.

O cercetare din acest an a unei publicații din domeniul securității cibernetice arată că mai bine de 90% dintre parole sunt utilizate la două sau mai multe conturi.

