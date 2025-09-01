Asociațiile civice cer CNCD să monitorizeze mitingul anti-migranți din București. Organizatorii invocă ”rasa non-albă”

noua dreapta
Zeci de asociații civice și personalități publice cer CNCD trimiterea unui raportor la mitingul anti-migranți organizat pe 2 septembrie de Noua Dreaptă. Gruparea folosește termeni precum ”rasa non-albă” în manifestul său.

Cristian Anton

Zeci de asociaţii civice şi personalităţi publice solicită Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării să desemneze un raportor din partea instituţiei care să asiste şi să monitorizeze manifestaţia de marţi, de la Primăria Capitalei, îndreptată împotriva migranţilor.

În opinia acestor organizaţii, demersul „ar oferi un sprijin instituţional important în faţa diseminării mesajelor urii” care transformă migranţii, aflaţi într-o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea populaţiei, într-un „duşman al societăţii româneşti”.

„În contextul organizării unei manifestaţii de protest faţă de migranţi ce urmează a se desfăşura în data de 2 septembrie 2025, în faţa Primăriei Generale a Capitalei, vă adresăm rugămintea de a desemna un reprezentant al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării care să participe în calitate de monitor la acest eveniment”, se arată într-un comunicat de presă semnat de zeci de asociaţii civice şi de numeroase persoanlităţi publice.

nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan, după ce un livrator asiatic a fost agresat în Capitală: „Nu ura ne defineşte pe noi, românii”

Potrivit sursei citate, având în vedere „intensificarea mesajelor de incitare la discriminare” din spaţiul public care vizează „restrângerea exercitării drepturilor economice şi sociale, în special dreptul la muncă şi a unor condiţii de muncă echitabile, pe bază de rasă şi naţionalitate şi dreptul la demnitate personală”, semnatarii comunicatului consideră că o manifestaţie îndreptată împotriva migranţilor, pe care organizatorii evenimentului îi cataloghează drept „imigranţi cu statut incert, provenind din populaţii non-europene, de rasă exclusiv non-albă”, va contribui la „crearea şi normalizarea unui cadru intimidant, ostil şi degradant”.

Primăria Capitalei a autorizat un protest pentru 20 de persoane

„Pentru a preveni abuzul cu caracter discriminatoriu al libertăţii de exprimare şi de asociere în spaţiul public, considerăm că prezenţa unui reprezentant CNCD ca monitor la manifestaţia aprobată de Primăria Generală a Capitalei în data de 2 septembrie a.c. ar oferi un sprijin instituţional important în faţa diseminării mesajelor urii care transformă migranţii, aflaţi într-o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea populaţiei, într-un duşman al societăţii româneşti.

Un raport de monitorizare al evenimentului menţionat, cu un set de recomandări adresate autorităţilor publice, ar răspunde obligaţiilor prevăzute de Art 19 lit a) şi d) din Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare”, se arată în documentul citat.

Primăria Capitalei a precizat că a autorizat o manifestaţie anunţată pentru marţi de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, având ca temă ”nemulţumirea faţă de intenţia de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranţilor în municipiul Bucureşti”.

”Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii”, a arătat Primăria, menţionând că s-a autorizat participarea a 20 de persoane.

Totodată, municipalitatea a amintit că strategia a fost retrasă din dezbatere publică, iar ”autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori”.

Noua Dreaptă: ”Imigranți cu statut incert, din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”

”Marţi, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în faţa Primăriei Municipiului Bucureşti, prin care noi, bucureştenii, să ne exprimăm împotrivirea faţă de anunţata intenţie a Primăriei de a inunda oraşul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure şi liniştite metropole din Europa, cu imigranţi de orgine afro-asiatică! Atenţie dragi bucureşteni, acum nu mai e vorba de “bicicliştii” Glovo sau alţi muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituţiei României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul ţării, ci este vorba ca în Bucureşti să fie aduşi, împotriva voinţei sau fără acordul populaţiei, imigranţi cu statut incert dar în mod sigur provenind din populaţii ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”, se arăta într-un anunţ al Noii Drepte.

Apelul Noii Drepte vine la doar câteva zile după ce un curier străin care livra mâncare a fost atacat de un bărbat, arestat între timp. Agresorul și-a lovit victima cu pumnii și picioarele și l-a numit „invadator".

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” a cerut, duminică, Primăriei Bucureşti să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, precizând că manifestările de discriminare sunt interzise de legea penală şi Constituţia României.

Sursa citată afirma că apelul la protest ”conţine formulări explicit discriminatorii şi stigmatizante”, iar în plus, evenimentul ”reprezintă o chemare la mobilizare publică împotriva migranţilor, transformându-i în «duşnamul comun»”.

Organizaţia reaminteşte că incitarea la ură şi discriminarea sunt interzise, fiind pasibile de sancţiune penală.

Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Primăria Capitalei a anunțat, duminică, faptul că a autorizat o manifestaţie pentru marţi, 2 septembrie, organizată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România.

