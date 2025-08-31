Primăria Capitalei a autorizat un protest al Asociaţiei Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, privind migranții

31-08-2025 | 21:04
Noua Dreapta
Primăria Capitalei a anunțat, duminică, faptul că a autorizat o manifestaţie pentru marţi, 2 septembrie, organizată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România.

Cristian Matei

Protestul din București ca temă ”nemulţumirea faţă de intenţia de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranţilor în municipiul Bucureşti”.

”Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii”, a arătat Primăria, potrivit News.ro, menţionând că s-a autorizat participarea a 20 de persoane.

Totodată, municipalitatea a amintit că strategia amintită de Noua Dreaptă și SOS România a fost retrasă din dezbatere publică, iar ”autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori”.

Acțiunea din 2 septembrie va avea loc între orele 11.00-13.00, pe trotuarul adiacent Parcului Cişmigiu, în faţa sediului PMB.

”Solicitanţii au depus documentaţia prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislaţiei în vigoare. Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane”, a arătat Primăria.

Potrivit sursei citate, protestul are ca temă ”nemulţumirea faţă de intenţia de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranţilor în municipiul Bucureşti”.

Primăria Municipiului Bucureşti reaminteşte că strategia menţionată a fost retrasă din dezbatere publică, pentru a permite analizarea tuturor recomandărilor primite din partea organizaţiilor neguvernamentale şi revenirea cu o variantă îmbunătăţită. De asemenea, PMB subliniază că autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituţional la liberă exprimare şi la întrunire. Totodată, instigarea la ură, discriminare sau violenţă este sancţionată de lege, iar responsabilitatea pentru declaraţiile şi acţiunile din timpul manifestaţiei aparţine integral organizatorilor şi participanţilor”, au subliniat reprezentanţii municipalităţii.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, protest, primaria capitalei, Noua Dreaptă,

Dată publicare: 31-08-2025 21:04

