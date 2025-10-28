Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. Cum riscă România să piardă 1 miliard €

Stiri Sociale
28-10-2025 | 11:36
anaf

ANAF va premia cu 10% din salariu angajații care ating criteriile de performanță și îi va sancționa cu același procent pe cei care nu reușesc acest lucru. Măsura face parte din angajamentele PNRR, nerespectarea ducând la pierderea a 1 miliard de euro.

autor
Cristian Anton

ANAF îi va premia pe angajații care îndeplinesc criteriile de performanță cu 10% din salariu și îi va sancționa, pe de altă parte, pe cei care nu ating aceste obiective cu un procent identic, scrie Profit.

Măsura face parte din înțelegerile negociate cu experții Comisiei Europene pentru angajamentele asumate de România în cadrul PNRR și ar urma să fie aplicată tuturor celor 20.000 de angajați ai ANAF.

Fiscul vrea astfel să schimbe termenii înțelegerii pentru banii PNRR, după ce nu a fost în stare să atingă țintele asumate pentru colectarea TVA, capitol la care România este, de departe, cea mai slabă țară din Uniunea Europeană, cu un deficit de încasare de 36%, față de 5,4% media UE.

Guvernul încearcă să nu piardă 1 miliard de euro prin PNRR

Finanțele vor acum să schimbe acest jalon din PNRR cu alte măsuri, precum reorganizarea ANAF, îmbunătățirea legislației insolvenței, creșterea transparenței și măsuri de combatere a evaziunii.

Citește și
oameni pe strada
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Această schimbare ajută Guvernul să nu piardă între 800 de milioane de euro și 1 miliard de euro bani nerambursabili din componenta de granturi a PNRR. 

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Sursa: StirilePROTV

Etichete: anaf, sanctiuni, angajati, bonusuri,

Dată publicare: 28-10-2025 11:36

Articol recomandat de sport.ro
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește și...
Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date

Alexandru Nazare anunță că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului 2026, iar softul actual cu indicatori de risc este „state-of-the-art".

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
Stiri Economice
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

ANAF începe vânătoarea „bombardierilor” cu mașini de lux. 200 de persoane sunt deja în vizor pentru averi nejustificate
Stiri Economice
ANAF începe vânătoarea „bombardierilor” cu mașini de lux. 200 de persoane sunt deja în vizor pentru averi nejustificate

Șeful ANAF susţine că 200 de persoane sunt investigate deoarece au averi ce nu pot justificate, el precizând că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni Fiscul să o confişte.

Cine sunt românii vizați de noua divizie de „operațiuni speciale” a ANAF. Fiscul vrea să adune mai mulți bani la buget
Stiri Economice
Cine sunt românii vizați de noua divizie de „operațiuni speciale” a ANAF. Fiscul vrea să adune mai mulți bani la buget

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, ANAF și-a făcut o nouă divizie, cea de „operațiuni speciale". Structura are misiunea să ancheteze cazurile mari de evaziune și fraudă fiscală, care au zăcut în sertarele instituției ani de zile.

ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Recomandări
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”
Stiri Economice
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Autoritatea de Supraveghere Financiară trece printr-un proces masiv de reorganizare, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii 145/2025. Astfel, conducerea ASF va prezenta în Parlament un document cu aceste modificări.

Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri
Stiri Economice
Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri

Un român plătește în medie aproape jumătate din salariul mediu net pentru rata unui credit ipotecar la un apartament cu două camere în București, arată un broker online de credite. România stă mult mai bine aici decât Grecia sau Ungaria, de pildă.

Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție
Stiri actuale
Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție

Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, acuzat de procurorii DNA de comiterea mai multe infracţiuni, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 28 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea cheltuieli neprevăzute
2 halloween
Shutterstock
Stiri externe
Un oraș din Bulgaria a interzis Halloween-ul. Cum și-a motivat primarul decizia
3 oameni pe strada
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Economice
România, pe drumul spre un deficit record: 5,39% din PIB după trei trimestre, cu țintă de 8,4% la final de an
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28