Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date

Alexandru Nazare anunță că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului 2026, iar softul actual cu indicatori de risc este „state-of-the-art".

ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligența artificială și urmărește mai mulți indicatori de risc, iar acum este și folosit, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, Ministrul a susținut că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului viitor.

Încă mult de lucru la digitalizare

Alexandru Nazare a arătat că este încă foarte mult de lucru în privința digitalizării administrației fiscale, subliniind că hub-ul de digitalizare, așa cum a spus încă de la preluarea mandatului, nu este un proiect extrem de avansat, transmite news.ro.

„Am spus foarte clar. Dar țintim, bineînțeles, să avem finalizate toate jaloanele pe care le avem asumate în PNRR-le în iunie 2026 și până la finalul anului 2026 să terminăm integral tot procesul de digitalizare al ANAF și vom face acest lucru. Și cred că e foarte important acest mesaj", a declarat ministrul.

Un soft "state-of-the-art" cu inteligență artificială

Acesta a afirmat că în prezent există un soft funcțional care reunește 11 baze de date și care reprezintă astăzi baza multor acțiuni pe care le face ANAF.

„Este un soft care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligența artificială, este state-of-the-art, nu era folosit, acum este folosit, este finalizat. E folosit și de alte administrații fiscale din Europa și este foarte util și construim pe baza lui, pentru că are niște indicatori de risc, acei indicatori de risc se suplimentează astfel încât gama, plaja de indicatori de risc să ajungă suficient de largă și complexitatea căutărilor pe care le face să fie din ce în ce mai mare", a explicat ministrul Finanțelor Publice.

Declarațiile ministrului vin în contextul în care modernizarea ANAF și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget reprezintă priorități majore pentru Guvernul Bolojan.

