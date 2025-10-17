ANAF notifică instituțiile publice cu datorii restante: peste 582 milioane lei neplătiți la bugetul de stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va transmite notificări oficiale instituțiilor și autorităților publice care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025.

Datorii de peste 582 milioane lei către bugetul de stat

Potrivit datelor oficiale ale ANAF, la finalul lunii august 2025, instituțiile și autoritățile publice din România înregistrau datorii fiscale restante în valoare totală de 582.901.355 lei.

Sumele reprezintă obligații restante la bugetul de stat, contribuții sociale și alte taxe datorate potrivit legislației în vigoare.

Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are obligația de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor — inclusiv a instituțiilor publice — la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate.

Notificări oficiale și îndrumare pentru conformare voluntară

Începând cu luna noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări tuturor instituțiilor publice care figurează cu restanțe. Aceste notificări vor include:

informarea privind cuantumul datoriilor restante;

îndrumarea instituțiilor către conformarea la plată;

prezentarea posibilităților legale de accesare a facilităților fiscale.

Scopul acțiunii este de a accelera procesul de conformare și de a asigura colectarea sumelor datorate bugetului general consolidat, evitând aplicarea măsurilor de executare silită.

