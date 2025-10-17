ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Lista datornicilor, a fost publicată astazi, după ce premierul Ilie Bolojan, a atras atenția, că și instituțiile publice, trebuie să achite contribuțiile restante la buget, pentru pensie și sănătate. Altfel, cei vinovați, vor răspunde penal.

Primăria de la Făgăraș, județul Brașov, figurează cu cea mai mare datorie - aproape 16 milioane de lei, obligații la ANAF pe care nu le-a plătit.

Gheorghe Sucaciu, primarul municipiului Făgăraș: „Schimbându-se formula la începutul anului de când s-a format bugetul noi am primit mult mai puțini bani. Nu ne-am putut forma bugetul pe toate trimestrele, ceea ce înseamnă că rămânem la sfârșitul anului cu datorii. Încercăm să găsim variantele necesare prin economii”.

Dacă pe listă apar doar cinci municipii datornice, multe primării de comună sunt restanțiere la plata contribuțiilor pentru pensie și sănătate.

Corespondent Știrile ProTV: „Am numărat pe lista ANAF 200 de comune din totalul celor 510 de instituții publice cu datorii la ANAF până la finele lunii august. Vorbim de 116 milioane de euro datorii acumulate. Fiscul precizează că le va trimite tuturor datornicilor notificări oficiale, iar cei care nu-și pot achita datorii deodată pot apela la eșalonare”.

Culmea, primarii dau vina pe ANAF

Cristian Lungu, primarul comunei Coroiești: „Din sumele respective care trebuia să le încaseze bugetul comunei Coroiești, nu avem alocări din suma totală. Nu avem nici 30% încasată din ce ni s-a propus la începutul de an. Alocările din începutul de an de la ANAF nu au fost cu succes îndeplinite decât în proporție de 28%”.

Premierul Ilie Bolojan a explicat cum s-a ajuns aici, la postul public de radio. Șeful Guvernului a declarat că sunt instituții publice, precum primării și spitale, care în mod intenționat nu-și bugetau ultimele luni ale anului, rămâneau fără bani de salarii, iar apoi apelau la guvern care le dădea fondurile necesare.

Premierul a avertizat încă de acum o săptămâni că neplata CAS sau a CASS şi reţinerea banilor la sursă timp de mai multe luni atrag răspunderea penală.

