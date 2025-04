Șeful Finanțelor e mulțumit de felul în care Fiscul colectează TVA în România, statul cu cea mai mare evaziune pe TVA din UE

Acesta a fost întrebat dacă, aşa cum a spus preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, ar putea avea loc majorări de taxe şi impozite după alegerile prezidenţiale, în contextul în care colectarea ANAF nu merge aşa cum trebuie.

„Colectarea ANAF pe salarii şi pe TVA este pe un trend acceptabil în primele trei luni. Cu siguranţă colectarea depinde şi de situaţia economică. Şi, dacă situaţie economică internaţională se schimbă, şi relaţiile comerciale, companii româneşti cu companii germane, se schimbă, se aşează pe alţi piloni, pe alt palier. Lucrurile se pot schimba pe parcurs, dar în momentul de faţă eu nu văd nevoia şi nu văd nicio nevoie de a modifica taxe şi impozite în anul 2025. Desigur, trebuie să mergem pe două fronturi paralele, colectarea veniturilor şi ţinerea sub control a cheltuielilor”, a explicat ministrul.

După cum Știrile ProTV au atras atenția recent, România este prinsă într-o „capcană fiscală infernală”, statul abia reușind să strângă banii necesari pentru pensii, salarii și dobânzi. În aceste condiții, fără reducerea evaziunii fiscale și fără o restructurare a costurilor cu funcționarea statului și prestarea de servicii publice bugetele României nu vor permite dezvoltarea economică, ci doar creșterea, valorică, a economiei.

Dacă statul român ar reuși să încaseze taxele și impozitele la un nivel similar celui din UE surplusul bugetar ar fi de ordinul a peste 20 de miliarde de euro anual. Spre comparație, cheltuielile de capital, investițiile din fonduri proprii, ale statului, au fost de doar 13 miliarde de euro anul trecut.

Pentru că evaziunea este mare și mediul politic a majorat accelerat pensiile de stat și salariile bugetarilor (mai ales în ultima perioadă) România se află prinsă în capcana unui nivel foarte mare, de 88%, a cheltuielilor „fixe”, după cum reiese dintr-o analiză BCR Research.

Șeful de la Finanțe, apel către colegii din guvern

Barna a reiterat şi că fiecare minister trebuie să se încadreze pe partea de cheltuieli în limita pe care o are, care se transformă „dintr-o limită anuală de buget într-o trimestrializare, dintr-o trimestrializare într-o limită lunară”, în acest fel existând un control riguros pe fiecare ordonator principal de credite.

„Se reduc costurile de funcţionare cu bunuri şi servicii cu 5% în fiecare lună. Într-adevăr, salariile sunt mai mari în ianuarie a.c. decât în ianuarie 2024, pentru că anul trecut au avut loc majorări salariale pe parcursul anului. Ultima majorare cred că a fost în septembrie. Nu avem voie să avem creşteri lună pe lună, diferenţe lună pe lună din septembrie încolo. Ţinem sub control aceste cheltuieli, aşa cum am mai menţionat, la fiecare minister, şi trebuie să se încadreze în buget. Dacă se încadrează în buget, cu siguranţă o să realizeze reduceri de cheltuieli. Vor funcţiona pe o sumă mai mică. Salariile majorate, drepturile câştigate, se plătesc şi în 2025. A fost şi motivul pentru care am îngheţat, sau am renunţat la acele indexări pentru a asigura plata la nivelul 1 noiembrie a tuturor salariilor şi pensiilor”, a punctat Tanczos Barna.

