ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, marţi, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, că a dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care a început să investigheze „zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală”.

„Am dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care a început să investigheze zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală. Îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eşalonate ani de zile şi vizează şi aceste mari dosare care au trenat foarte mult timp”, a anunţat ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a adăugat că aceasta este „direcţia principală” de care se ocupă acest grup de lucru în această perioadă.

„Este un efort concentrat pe sectoare vulnerabile susceptibile de fraudă sau evaziune”, a punctat ministrul Finanţelor.

Ce a mai declarat ministrul Finanţelor

Nazare a menţionat că în interiorul ANAF lucrează şi „numeroşi oameni de calitate”, „specialişti experimentaţi, motivaţi şi dornici să restabilească încrederea publică în instituţie”.

„O parte dintre aceştia fac parte din noul grup de lucru pentru Operaţiuni Speciale, format împreună cu noul preşedinte ANAF, Adrian Nica. Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând şi să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune şi fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spaţiul public şi confirmă că direcţia este corectă”, afirmă Alexandru Nazare.

Ministrul se declară convins că prin digitalizare, eficientizare operaţională şi, „mai ales, prin o nouă atitudine” rezultatele „se vor multiplica”, în pofida „atacurilor din spaţiul public”.

„Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult. România are nevoie de o administraţie fiscală modernă, corectă şi eficientă. Iar acest proces a început”, a menţionat Nazare.

