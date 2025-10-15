ANAF începe vânătoarea „bombardierilor” cu mașini de lux. 200 de persoane sunt deja în vizor pentru averi nejustificate

Stiri Economice
15-10-2025 | 22:23
masina scumpa, bucuresti
Shutterstock

Șeful ANAF susţine că 200 de persoane sunt investigate deoarece au averi ce nu pot justificate, el precizând că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni Fiscul să o confişte.

autor
Adrian Popovici

Şeful ANAF Adrian Nica a vorbit, miercuri seară, despre cazurile aflate în analiza instituţiei, referitoare la diferenţele între avere şi venitul declarat.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a afirmat şeful ANAF, Adrian Nica, la Antgena 3 CNN.

El a precizat că, acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70% din sumele deţinute.

Șeful ANAF, avertisment pentru „bombardieri”

„Aşa că, profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a adăugat Adrian Nica.

În 9 octombrie, ANAF ANAF anunţa că va verifica peste 3.700 de case de amanet şi puncte de lucru ale acestora, după ce analizele de risc au ridicat semne de întrebare. Sunt vizate, în general, firmele care apar cu pierderi sau aproape inactive, dar au acţionari sau asociaţi cu averi semnificative.

De asemenea, ANAF a intensificat în ultimele luni, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obţinut venituri din investiţii.

Printre măsurile aplicate se numără emiterea de notificări către persoanele care nu au depus la termen declaraţia unică, formularul fiscal prin care se declară, printre altele, şi veniturile din investiţii. Potrivit ANAF, sunt vizaţi în mod direct investitorii la bursă şi în mod special tranzacţiile bursiere externe.

Agenţia avertizează că, în cazul în care contribuabilul nu răspunde în termen la notificare, ANAF poate stabili din oficiu obligaţiile fiscale, iar sumele impuse pot fi mai mari decât cele datorate în realitate. În plus, neconformarea poate duce la blocarea conturilor bancare sau la reţinerea sumelor restante prin intermediul angajatorului.

Sursa: News.ro

Etichete: anaf, avere,

Dată publicare: 15-10-2025 21:54

