Cine sunt românii vizați de noua divizie de „operațiuni speciale” a ANAF. Fiscul vrea să adune mai mulți bani la buget

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, ANAF și-a făcut o nouă divizie, cea de „operațiuni speciale". Structura are misiunea să ancheteze cazurile mari de evaziune și fraudă fiscală, care au zăcut în sertarele instituției ani de zile.

Vizați sunt și marii datornici care au acumulat milioane de lei în restanțe către stat. Sute de firme sunt în vizorul noii divizii ANAF. De la transport alternativ și leasing auto, până la comerțul cu haine și deșeuri reciclabile — toate sunt domenii pe care inspectorii le urmăresc. Sunt considerate cu risc mare de evaziune și fraudă fiscală.

Corespondent Știrile PRO TV: „Afacerile derulate pe diverse platforme sunt atent monitorizate de noua divizie. De exemplu, inspectorii ANAF investighează cazurile în care camioane încărcate cu haine, venite din vestul Europei și care ar fi trebuit doar să tranziteze țara noastră, au ajuns să fie descărcate aici la negru, iar marfa să fie vândută prin intermediul unor firme fantomă, care dispar după câteva luni de la înființare, fără să achite taxe și impozite”.

Odată documentate de ANAF, cazurile ajung mai departe la DNA. Într-un astfel de dosar, investigat de procurorii din Timișoara, mai multe firme de ride-sharing ar fi adus un prejudiciu de 30 de milioane de lei, prin nedeclararea veniturilor.

Noua Divizie Specială, din care fac parte șefi din diverse departamente ale ANAF, are misiunea să investigheze cazurile care au bătut pasul pe loc.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eșalonate de ani de zile. Vizează aceste mari dosare care au trenat foarte mult timp."

Alina Andrei, specialist fiscal: „Cei care au eșalonări ar trebui să verifice condițiile în care le-au fost acordate, contribuabilii corecți, cred că e bine să știe, important să știe, că se investigează și astfel de cazuri, de situații. Trebuie să investigăm și marile cazuri de fraudă. Vedem că firmele care au pierdere sunt verificate în principal”.

Presiunea pe ANAF să colecteze cât mai mulți bani este cu atât mai mare cu cât deficitul bugetar se apropie de 160 miliarde de lei.

În prima jumătate a acestui an, inspectorii antifraudă au estimat că peste 1 miliard de lei nu au mai ajuns la bugetul de stat, din cauza evaziunii fiscale. În urma lor, Fiscul a făcut peste 440 de sesizări penale.

