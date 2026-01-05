Un medic stomatolog a fost găsit spânzurat în cabinet, în Călărași. Poliția a deschis o anchetă

05-01-2026 | 22:24
Un medic stomatolog din Călărași a fost găsit spânzurat în cabinet. A fost deschisă o anchetă pentru moarte suspectă, au transmis surse pentru Știrile PRO TV.

Lorena Mihăilă

Medicul a fost găsit de polițiști, luni dimineață. 

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență, cu excepția șanțului de spânzurare”, au transmis polițiștii.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

