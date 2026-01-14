Un medic din Iran a dezvăluit că au fost amenințați că vor fi arestați dacă tratează protestatari răniți

14-01-2026 | 19:41
Washingtonul a recomandat evacuarea parțială a bazei aeriene din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu, pe fondul îngrijorărilor legate de situația explozivă din Iran.

Teheranul a amenințat explicit că va lovi atât Israelul, cât și baze americane din regiune, în cazul unui atac ordonat de la Casa Albă.

Deocamdată nu este clar ce decizie va lua președintele american, care i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele.

Bilanțul reprimării brutale a mişcărilor de stradă a depășit 2.400 de morți, însă cifrele reale ar putea fi mult mai mari. 

Deși accesul la internet este blocat de joia trecută, zilnic apar mărturii înfiorătoare despre masacrul comis de forțele de securitate iraniene.

Cele mai frecvente răni în rândul pacienților sunt provocate de glonț în cap, mai ales în ochi.

Un doctor căruia i-a fost protejată identitatea a povestit postului CNN că membrii personalului medical au fost amenințați că vor fi arestați dacă tratează protestatari răniți.

Medic iranian: ”Trei pacienți m-au contactat prin intermediari. Mi-a fost teamă să răspund, voiam să mă asigur că nu erau agenți de securitate care încercau să mă prindă. În Iran se resimte un amestec de teroare, disperare și o mică fărâmă de speranță care abia pâlpâie”.

Caroline Hawley, Jurnalist BBC: Ca să strivească revolta populară, regimul iranian a folosit acțiuni violente fără precedent. Iar acum a apărut amenințarea execuțiilor”.

Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat pentru participare la proteste şi a fost condamnat definitiv la moarte prin spânzurare după un proces expediat în doar 2 zile.

Mătursa lui Erfan: ”Avem nevoie de ajutorul președintelui Trump imediat. Oamenii au avut încredere în Trump și au ieșit în stradă. Vă implor, nu permiteți ca Erfan să fie executat”.

Donald Trump: Dacă îi vor spânzura, o să vedeți niște lucruri.
Prezentator CBS: Ce vreți să spuneți?
Trump: Vom lua măsuri foarte dure dacă vor face așa ceva. Uciderile par să fie semnificative, dar nu știm încă sigur.Și vom acționa în consecință.

Experții cred că, în acest moment, opțiunile militare ale lui Trump sunt limitate din multiple motive.

Analist - Cedric Leighton: ”În momentul de față, nu există niciun portavion american în Golful Persic sau în apropiere. Ar putea fi folosite bombardierele B-2. Vorbim însă de bombe cu greutate foarte mare, potrivite pentru atacuri în care vrei să distrugi un obiectiv aflat la adâncine mare, cum este un buncăr nuclear”.

Asta înseamnă că orice lovitură împotriva unor ținte ale regimului ar trebui să implice baze aeriene americane și aliate din Orientul Mijlociu. Însă bombardamentele în zone urbane sunt riscantă pentru civili şi ar putea declanşa scenarii de tip Libia sau Yemen.

Kamran Matin, expert Orientul Mijlociu: Pe lângă eliminarea liderului suprem (ayatollahul Khamenei), alta opţiune este lovirea bazelor IRGC (organizația paramilitară Corpul Revoluționar al Gardienilor Islamici) și ale milițiilor Basij, astfel încât să reducă abilitatea regimului de a comite aceste crime în masă”.

Pe de altă parte, există un risc real ca puterea să fie acaparată exclusiv de cei 190.000 de membri ai Gardienilor Revoluţiei.

Seth Moulton, reporter: ”I-aş cere foarte serios (președintelui Trump ) să ia în calcul opţiuni care să-i ajute cu adevărat pe protestatari, nu să-i întoarcă pe unii dintre ei împotriva Americii. Să ne asigurăm că, dacă intervenim în Iran, avem un plan serios, ştim exact ce vrem să obţinem şi avem plan pentru ziua de după, astfel încât elementele moderate să iasă întărite. Dispunem de capacitate cibernetică de exemplu, care ar facilita accesul la Internet, asta le-ar da putere protestatarilor, ar încuraja sentimente ostile regimului”.

După ce au utilizat echipamente militare de bruiaj, furnizate de Rusia sau China, pentru a perturba semnalul Starlink, regimul islamic a trecut la razii pe teren. Forțele iraniene fac percheziţii din uşă-n uşă şi confiscă terminale Starlink, tăind una dintre ultimele legături ale iranienilor cu lumea.

Peste 100 de iranieni care trăiesc în România au cerut sprijin la ambasada Statelor Unite din Bucureşti.

”Noi nu ştim nimic de familia nostru acolo, ştim că regimul islamic la iran încearcă să puşte pe tot cine protestează împotriva la republica islamic”.

”Nu putem să lăsăm poporul de acolo să fie omorât şi noi să tăcem”.

”Sunt deja 4-5 zile de când nu mi-am mai putut contacta familia și prietenii. Nu știu dacă sunt în viață”.

”Ultima oară când am vorbit cu ai mei mi-au spua că voiau să iasă la proteste”.

 

