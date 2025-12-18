„Doctorul morții”, condamnat la închisoare pe viață. Medicul francez otrăvise 30 de pacienți, dintre care 12 au murit

Stiri externe
18-12-2025 | 16:15
anestezist otravire
AFP

Un fost medic anestezist din Franța a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a otrăvit intenționat 30 de pacienți, dintre care 12 au murit.

autor
Aura Trif

Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit vinovat la finalul unui proces care a durat patru luni, în orașul Besançon din estul Franței, scrie BBC.

În unul dintre cele mai mari cazuri de malpraxis medical din istoria Franței, Péchier a fost condamnat pentru introducerea unor substanțe chimice precum clorura de potasiu sau adrenalina în pungile de perfuzie ale pacienților.

Cea mai tânără victimă a sa, un copil de patru ani, a supraviețuit după două stopuri cardiace în timpul unei operații de rutină de amigdalectomie în 2016. Cea mai în vârstă victimă avea 89 de ani.

„Sunteți Doctorul Moarte, un otrăvitor, un criminal. Aduceți rușine tuturor medicilor”, au declarat procurorii săptămâna trecută. „Ați transformat această clinică într-un cimitir.”

Citește și
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare

12 pacienți nu au putut fi salvați

Substanțele adăugate de Péchier au provocat stop cardiac sau hemoragii pacienților, necesitând intervenții de urgență în sala de operații.

Adesea, aceste intervenții erau realizate chiar de Péchier, care putea astfel să se prezinte drept salvatorul pacientului. Însă în 12 cazuri nu a mai putut interveni sau a fost prea târziu, iar pacientul a murit.

Acuzarea a susținut că Péchier a acționat pentru a-și discredita colegii anesteziști față de care purta ranchiună.

În majoritatea operațiilor, el nu era anestezistul principal. Se presupune că venea mai devreme la clinică pentru a manipula pungile de perfuzie.

Apoi, când situația se agrava, putea interveni după ce diagnostica problema și ordona administrarea unui antidot.

Péchier a intrat pentru prima dată sub investigație în urmă cu opt ani, fiind suspectat că a otrăvit pacienți în două clinici din Besançon între 2008 și 2017.

Alarma a fost declanșată în 2017, după ce a fost descoperit un exces de clorură de potasiu într-o pungă de perfuzie a unei femei care a suferit un stop cardiac în timpul unei operații pentru o afecțiune a coloanei vertebrale.

Anchetatorii au identificat un tipar de „evenimente adverse grave” la clinica privată Saint-Vincent din Besançon. În timp ce media națională a stopurilor cardiace fatale sub anestezie este de 1 la 100.000, la această clinică rata era de peste șase ori mai mare.

Mai mult, la nivel național, în cele mai multe cazuri se găsea ulterior o explicație pentru stopul cardiac, pe când la Saint-Vincent cauza rămânea un mister.

S-a constatat, de asemenea, că aceste „evenimente adverse grave” au încetat atunci când Péchier a plecat pentru o perioadă să lucreze într-o altă clinică, care la rândul ei a înregistrat o creștere a incidentelor. Când s-a întors la Saint-Vincent, urgențele au reînceput acolo. După ce i s-a interzis dreptul de a practica medicina în 2017, anomalia a dispărut.

Prima victimă cunoscută a lui Péchier, Sandra Simard, avea 36 de ani când a suferit un stop cardiac brusc în timpul unei operații pe coloană. A supraviețuit datorită intervenției lui Péchier, deși a intrat în comă.

Analizele pungilor sale de perfuzie au arătat concentrații de potasiu de 100 de ori mai mari decât doza normală, iar cazul a fost semnalat procurorilor locali.

Cât va sta în spatele gratiilor

În cele 15 săptămâni de proces, Péchier a recunoscut uneori că unii pacienți care s-au îmbolnăvit sau au murit ar fi putut fi otrăviți, dar a negat orice implicare.

„Am spus-o înainte și o spun din nou: nu sunt un otrăvitor… am respectat întotdeauna jurământul lui Hipocrate”, a declarat el.

Péchier va petrece acum cel puțin 22 de ani în spatele gratiilor, deși a fost liber pe durata procesului. El are la dispoziție 10 zile pentru a face apel, ceea ce ar duce la un al doilea proces într-un an.

Potrivit procurorului: „Colegii săi spuneau că părea să aibă mereu răspunsul. Că se prezenta drept cel mai bun, că și-a creat acest personaj de salvator, astfel încât colegii apelau instinctiv la el.”

Péchier a negat acuzațiile, iar avocații săi au susținut că nu există dovezi concrete care să-l lege de crime. Totuși, declarațiile sale au variat pe parcursul procesului și, în cele din urmă, a admis că trebuie să fi existat un otrăvitor în clinică — dar nu el.

Fiul a doi părinți din domeniul medical, Péchier a fost descris de un psiholog al instanței ca având o personalitate de tip Dr. Jekyll și Mr. Hyde: o latură respectabilă și alta capabilă de a face mult rău. În 2014 și din nou în 2021, a încercat să se sinucidă.

Divorțat și tată a trei copii, el a declarat în fața instanței înainte de verdict că singura sa preocupare este protejarea familiei. Copiii săi au plâns în momentul pronunțării sentinței, în timp ce el a rămas impasibil.

„Este sfârșitul unui coșmar”, a declarat supraviețuitoarea Sandra Simard.

Un alt pacient care a supraviețuit, Jean-Claude Gandon, a spus: „Acum putem avea un Crăciun mai liniștit.”

Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Sursa: BBC

Etichete: Franta, pacienti, otravire,

Dată publicare: 18-12-2025 15:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Medicul care i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry a fost condamnat la arest la domiciliu în dosarul morții actorului
Stiri externe
Medicul care i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry a fost condamnat la arest la domiciliu în dosarul morții actorului

Un medic din Los Angeles care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, starul serialului „Friends”, înainte de moartea sa din 2023, a fost condamnat marţi, de un tribunal din California, la opt luni de arest la domiciliu, potrivit AFP.

(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

O femeie care lucra ca medic anestezist a fost găsită moartă într-un congelator dintr-un magazin din Miami
Stiri Socante
O femeie care lucra ca medic anestezist a fost găsită moartă într-un congelator dintr-un magazin din Miami

O femeie, medic anestezist, a fost găsită moartă în interiorul congelatorului unui magazin Dollar Tree din Florida, potrivit autorităților.

Recomandări
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului
Stiri Justitie
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28