„Doctorul morții”, condamnat la închisoare pe viață. Medicul francez otrăvise 30 de pacienți, dintre care 12 au murit

Un fost medic anestezist din Franța a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a otrăvit intenționat 30 de pacienți, dintre care 12 au murit.

Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit vinovat la finalul unui proces care a durat patru luni, în orașul Besançon din estul Franței, scrie BBC.

În unul dintre cele mai mari cazuri de malpraxis medical din istoria Franței, Péchier a fost condamnat pentru introducerea unor substanțe chimice precum clorura de potasiu sau adrenalina în pungile de perfuzie ale pacienților.

Cea mai tânără victimă a sa, un copil de patru ani, a supraviețuit după două stopuri cardiace în timpul unei operații de rutină de amigdalectomie în 2016. Cea mai în vârstă victimă avea 89 de ani.

„Sunteți Doctorul Moarte, un otrăvitor, un criminal. Aduceți rușine tuturor medicilor”, au declarat procurorii săptămâna trecută. „Ați transformat această clinică într-un cimitir.”

12 pacienți nu au putut fi salvați

Substanțele adăugate de Péchier au provocat stop cardiac sau hemoragii pacienților, necesitând intervenții de urgență în sala de operații.

Adesea, aceste intervenții erau realizate chiar de Péchier, care putea astfel să se prezinte drept salvatorul pacientului. Însă în 12 cazuri nu a mai putut interveni sau a fost prea târziu, iar pacientul a murit.

Acuzarea a susținut că Péchier a acționat pentru a-și discredita colegii anesteziști față de care purta ranchiună.

În majoritatea operațiilor, el nu era anestezistul principal. Se presupune că venea mai devreme la clinică pentru a manipula pungile de perfuzie.

Apoi, când situația se agrava, putea interveni după ce diagnostica problema și ordona administrarea unui antidot.

Péchier a intrat pentru prima dată sub investigație în urmă cu opt ani, fiind suspectat că a otrăvit pacienți în două clinici din Besançon între 2008 și 2017.

Alarma a fost declanșată în 2017, după ce a fost descoperit un exces de clorură de potasiu într-o pungă de perfuzie a unei femei care a suferit un stop cardiac în timpul unei operații pentru o afecțiune a coloanei vertebrale.

Anchetatorii au identificat un tipar de „evenimente adverse grave” la clinica privată Saint-Vincent din Besançon. În timp ce media națională a stopurilor cardiace fatale sub anestezie este de 1 la 100.000, la această clinică rata era de peste șase ori mai mare.

Mai mult, la nivel național, în cele mai multe cazuri se găsea ulterior o explicație pentru stopul cardiac, pe când la Saint-Vincent cauza rămânea un mister.

S-a constatat, de asemenea, că aceste „evenimente adverse grave” au încetat atunci când Péchier a plecat pentru o perioadă să lucreze într-o altă clinică, care la rândul ei a înregistrat o creștere a incidentelor. Când s-a întors la Saint-Vincent, urgențele au reînceput acolo. După ce i s-a interzis dreptul de a practica medicina în 2017, anomalia a dispărut.

Prima victimă cunoscută a lui Péchier, Sandra Simard, avea 36 de ani când a suferit un stop cardiac brusc în timpul unei operații pe coloană. A supraviețuit datorită intervenției lui Péchier, deși a intrat în comă.

Analizele pungilor sale de perfuzie au arătat concentrații de potasiu de 100 de ori mai mari decât doza normală, iar cazul a fost semnalat procurorilor locali.

Cât va sta în spatele gratiilor

În cele 15 săptămâni de proces, Péchier a recunoscut uneori că unii pacienți care s-au îmbolnăvit sau au murit ar fi putut fi otrăviți, dar a negat orice implicare.

„Am spus-o înainte și o spun din nou: nu sunt un otrăvitor… am respectat întotdeauna jurământul lui Hipocrate”, a declarat el.

Péchier va petrece acum cel puțin 22 de ani în spatele gratiilor, deși a fost liber pe durata procesului. El are la dispoziție 10 zile pentru a face apel, ceea ce ar duce la un al doilea proces într-un an.

Potrivit procurorului: „Colegii săi spuneau că părea să aibă mereu răspunsul. Că se prezenta drept cel mai bun, că și-a creat acest personaj de salvator, astfel încât colegii apelau instinctiv la el.”

Péchier a negat acuzațiile, iar avocații săi au susținut că nu există dovezi concrete care să-l lege de crime. Totuși, declarațiile sale au variat pe parcursul procesului și, în cele din urmă, a admis că trebuie să fi existat un otrăvitor în clinică — dar nu el.

Fiul a doi părinți din domeniul medical, Péchier a fost descris de un psiholog al instanței ca având o personalitate de tip Dr. Jekyll și Mr. Hyde: o latură respectabilă și alta capabilă de a face mult rău. În 2014 și din nou în 2021, a încercat să se sinucidă.

Divorțat și tată a trei copii, el a declarat în fața instanței înainte de verdict că singura sa preocupare este protejarea familiei. Copiii săi au plâns în momentul pronunțării sentinței, în timp ce el a rămas impasibil.

„Este sfârșitul unui coșmar”, a declarat supraviețuitoarea Sandra Simard.

Un alt pacient care a supraviețuit, Jean-Claude Gandon, a spus: „Acum putem avea un Crăciun mai liniștit.”

