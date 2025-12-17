Medicul care i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry a fost condamnat la arest la domiciliu în dosarul morții actorului

17-12-2025 | 16:07
Matthew Perry
Getty

Un medic din Los Angeles care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, starul serialului „Friends”, înainte de moartea sa din 2023, a fost condamnat marţi, de un tribunal din California, la opt luni de arest la domiciliu, potrivit AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Mark Chavez a recunoscut că a contribuit ilegal la furnizarea de ketamină actorului, care l-a interpretat pe Chandler în serialul-cult. El a fost condamnat la opt luni de arest la domiciliu, precum şi la 300 de ore de muncă în folosul comunităţii.

Potrivit justiţiei americane, doctorul Chavez este unul dintre cei cinci suspecţi implicaţi în decesul actorului.

El este cel care i-a furnizat ketamina, un anestezic legal, folosit uneori în mod abuziv în scopuri stimulante sau euforizante, lui Salvador Plasencia, principalul medic considerat responsabil pentru această dramă.

Acesta din urmă a fost condamnat la 30 de luni de închisoare în decembrie.

courteney cox and matthew perry
Matthew Perry ar fi împlinit 56 de ani pe 19 august. Moartea actorului a şocat fanii serialului „Friends'”. FOTO

"Mă întreb cât de mult va plăti acest idiot" i-a scris Plasencia lui Chavez într-un SMS scos la iveală de anchetatori.

Flacoanele îi costau pe medicii implicaţi aproximativ 12 dolari, dar erau revândute actorului cu "2.000 de dolari", potrivit autorităţilor.

Interdicţii şi alţi inculpaţi

Cei doi medici au primit interdicţie de a mai profesa.

Asistentul personal al starului, un intermediar şi Jasveen Sangha, supranumită "regina ketaminei", care i-a vândut lui Matthew Perry flaconul fatal, sunt de asemenea urmăriţi penal.

Moartea actorului, găsit inconştient în propriul jacuzzi după ce consumase ketamină, în octombrie 2023, i-a şocat pe fani şi a stârnit un val de omagii la Hollywood.

În memoriile sale publicate în 2022, acesta mărturisise că a urmat 65 de cure de dezintoxicare, cheltuind peste nouă milioane de dolari. Perry trecuse şi prin mai multe operaţii legate de problemele sale cu drogurile, inclusiv o intervenţie la colon în 2018, mergând până la a afirma: "Ar fi trebuit să fiu mort."

Sursa: Agerpres

Etichete: deces, medic, arest la domiciliu, matthew perry,

Dată publicare: 17-12-2025 16:07

