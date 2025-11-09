Platforma Pacientului. Cum va funcționa site-ul pe care românii pot sesiza problemele din spitale

Platforma Pacientului, care este în lucru, va fi un site pe care atât pacienții, cât și personalul medical pot sesiza probleme din spitale, care vor fi analizate de o echipă a Ministerului Sănătății.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat despre Platforma Pacientului că este în lucru, fiind vorba de o platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical, în care pacienţii pot să transmită feedback privind o unitate sanitară, iar informaţiile vor fi analizate de echipa Ministerului Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, despre Platforma Pacientului, că este în lucru.

”Pacienții pot să transmită feedback-uri avute într-o unitate sanitară”

”Vorbim aici de o platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical. Această platformă va fi una digitală, accesibilă pe module, pentru personalul medical, indiferent că vorbim despre medici, medici primari, specialişti, rezidenţi, asistenţi medicali şi întreg personalul medical, pe de o parte, şi pe de altă parte, pacienţii pot să transmită feedback-uri avute într-o unitate sanitară, informaţii care vor fi analizate de echipa Ministerului Sănătăţii şi sigur că încercăm să ţinem cont de ele”, a explicat ministrul Sănătăţii, la Institutul de Oncologie Bucureşti.

Rogobete a precizat că, tot prin această platformă, vor consulta principalele proiecte legislative pe care le au în intenţie, atât cu personal medical, cât şi cu societatea civilă, într-o manieră digitală, mult mai uşor de ajuns la cât mai mulţi pacienţi.

