Noul Cod Deontologic. Medicul nu mai are voie să trimită pacientul la cabinetul propriu. Când îl poate refuza

Medicii pot consulta inteligența artificială, însă ei sunt responsabili pentru deciziile finale de diagnostic și tratament.

Iar în cazuri de urgență majoră, când viața pacientului este în pericol, aceștia pot interveni chiar și în afara specializării, până la sosirea unui expert.

Sunt doar câteva dintre reglementările noului Cod de Deontologie al medicilor, care se aplică în toate unitățile medicale, atât publice, cât și private.

Conform noului Cod Deontologic, medicii nu mai au voie să refuze sau să amâne tratamente doar ca să trimită pacientul la o clinică unde ei sau rudele lor câștigă bani. Iar dacă bolnavul aflat în stare gravă este transferat din cauza lipsei de materiale sau echipamente, situația trebuie anunțată imediat Comisiei etice din spital.

Documentul stabilește și situațiile în care medicul poate refuza îngrijirea unui pacient. De exemplu, atunci când îi sunt afectate independența profesională sau imaginea, dacă îi sunt solicitate acte medicale nelegale ori dacă este agresat fizic sau verbal de pacient sau de rudele acestuia.

Dar, totodată, refuzul trebuie explicat, exprimat respectuos și, pe cât posibil, însoțit de sprijin pentru găsirea unei alternative medicale. În cazul urgențelor vitale, medicul are obligația de a trata pacientul.

Medicii nu mai au voie să transmită în spațiul public informații pseudoștiințifice

Corespondent ProTV: ”Codul Deontologic prevede și faptul că medicul poate folosi inteligența artificială, însă deciziile medicale trebuie luate tot de el, nu de calculator. Cu alte cuvinte, doctorul rămâne responsabil pentru tratamentul pacientului, chiar dacă folosește programe sau instrumente de inteligență artificială”.

Codul reafirmă principiul medicinei bazate pe dovezi, subliniind că profesia medicală are un caracter științific, umanitar și etic și nu poate fi practicată exclusiv ca o afacere.

Prof. dr. Cătălina Poiană, președinte CMR: ”Medicul nu poate să transmită în spațiul public informații care nu se sprijină pe medicina bazată pe dovezi sau să promoveze informații pseudoștiințifice care nu sunt documentate sau nu sunt acceptate de comunitatea medicală academică și care pot să aducă lezarea sănătății publice”.

Colegiul Medicilor precizează că nerespectarea acestor reguli constituie abatere disciplinară și poate fi sancționată, inclusiv cu suspendarea dreptului de a profesa.

